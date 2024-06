Ndure schließt sich Rödinghausen an

Dominique Ndure wechselt vom FC Teutonia Ottensen zum SV Rödinghausen. Am Wiehen hat der 24-jährige Außenverteidger einen Einjahresvertrag unterschrieben. Für Ottensen spielte Ndure 2023/24 insgesamt 19-mal in der Regionalliga Nord. Bei seiner vorherigen Station VfB Oldenburg sammelte der SVR-Zugang die Erfahrung von 33 Drittliga-Spielen. Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller betont in einer Meldung: "Wir bekommen mit 'Dome' einen schnellen und vielseitigen Verteidiger, der vor allem auf beiden Außenseiten zu Hause ist und eine Menge Potenzial hat."