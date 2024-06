NDR vermeldet Wechsel von Andreas Wolff, THW Kiel dementiert

Die Rückkehr von Andreas Wolff zum THW Kiel ist laut NDR perfekt. Demnach wechselt der Handball-Nationaltorhüter zur kommenden Saison zurück zum Rekordmeister. Details nannte der Sender bislang nicht, die Kieler dürften allerdings eine Ablösesumme an Wolffs aktuellen Klub Industria Kielce zahlen müssen. Der Verein dementierte.

Die Rückkehr von Nationaltorhüter Andreas Wolff ist laut NDR perfekt: "Die `Zebras` holen nach NDR Informationen Nationalkeeper Andreas Wolff zur kommenden Saison zurück an die Förde", so der Sender aus dem Norden zu einem Wechsel zu Handball-Rekordmeister THW Kiel, wo Wolff bereits bis 2019 spielte.

Einen Tag später dementierte der Verein allerdings die Meldung: "Ich kann das nicht bestätigen", sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi den Kieler Nachrichten in deren Mittwochsausgabe. Er ergänzte: "Aktuell handelt es sich um eine Falschmeldung." Das "aktuell" könnte aber als Fingerzeig auf eine bevorstehende Entscheidung verstanden werden.

Rückkehr-Interesse bei Andreas Wolff

Dass sich Andreas Wolff eine Rückkehr in die Handball-Bundesliga sehr gut vorstellen kann, das ist längst kein Geheimnis mehr. Der 33-jährige Weltklasse-Torhüter untermauerte das zuletzt mit einer überraschend deutlichen Aussage im Dyn-Format Overtime:

"Ich würde sehr, sehr gerne zurück nach Deutschland wechseln. Weil ich denke, dass das Messen mit den besten Clubs der Welt Woche für Woche und nicht nur in der Champions League sehr, sehr interessant ist und das auch vielleicht meiner sportlichen Qualität nochmal einen Schub geben könnte", so der deutsche Nationaltorhüter.

Da Andreas Wolff das Gespräch bei Dyn mit seinem Medienmanager Kevin Gerwin als Gastgeber führte, dürften die Worte nicht unüberlegt gefallen sein. Über einen bestimmten Klub sprach er dabei nicht. Zunächst wurde der SC Magdeburg aufgrund der drohenden Sperre für Nikola Portner in der Gerüchteküche als Kandidat Nummer 1 gehandelt, in der Folge aber kam auch der THW Kiel ins Spiel.

So hieß es etwa bei den Kieler Nachrichten: Der deutsche Rekordmeister hätte bei Wolff und seinem Agenten Saša Bratic angefragt. Die Bild ging sogar noch einen Schritt weiter und sprach von "weit vorangeschrittenen" Verhandlungen zwischen dem Nationaltorhüter und dem THW Kiel.

Ablösesumme und Auswirkungen auf THW-Kader offen

Zu der in einigen Medien, auch in Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zum SC Magdeburg, verbreiteten angeblichen Ablöseforderung in siebenstelliger Höhe sagte Viktor Szilagyi gegenüber den Kieler Nachrichten: "Die Summen, die da kursieren, stammen aus dem Bereich der Fabel." Laut NDR müsse der THW allerdings eine Ablöse für den 33-Jährigen zahlen.

Andreas Wolff spielte bereits zwischen 2016 und 2019 für den THW. Von dort aus wechselte er zum polnischen Top-Club KS Kielce, bei dem der 33 Jahre alte Schlussmann eigentlich einen langfristigen und bis 2028 gültigen Vertrag besitzt. Beim THW Kiel steht bereits jetzt der Zugang des spanischen Nationaltorhüters Gonzalo Perez de Vargas fest.

In der vergangenen Saison ruhten die Hoffnungen des THW Kiel nach dem Abschied von Niklas Landin auf Tomas Mrkva und Vincent Gerard, der verletzungsbedingt aber kein Pflichtspiel bestritt. Der nachverpflichtete Samir Bellahcene hatte im Dezember seinen Vertrag in Kiel verlängert, steht nun wie Mrkva bis 2025 beim THW unter Vertrag. Von der Bild wurde auch ein möglicher Torhüter-Tausch ins Spiel gebracht.

Hinweis: Der Artikel wurde nachträglich mit dem Dementi des THW Kiel upgedatet.

