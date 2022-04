Ndicka gesperrt: Was für Hasebe spricht - und was dagegen

"Die Vorfreude wächst minütlich", sagt Frankfurts Innenverteidiger Tuta, der beim Coup Barcelona gelb-rot-gesperrt fehlte. Gegen West Ham wird die Dreierkette notgedrungen erneut umgebaut werden müssen.

Größtenteils stellt sich die Elf im Halbfinal-Hinspiel im Londoner Olympiastadion am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) von allein auf. Djibril Sow hat seine Zerrung im Knie auskuriert wird von Beginn an spielen, an seiner Seite dürfte Sebastian Rode auflaufen, da Kristijan Jakic gelbgesperrt fehlt. Auf den Flügeln (Kostic, Knauff) und in der Offensive (Lindström, Kamada, Borré) sind keine Veränderungen zu erwarten, Spannung verspricht allerdings die Besetzung der Dreierkette.

Planspiele mit Hasebe

Der linke Innenverteidiger Evan Ndicka muss nach seiner Gelb-Roten-Karte in Barcelona ersetzt werden, was Trainer Oliver Glasner vor eine knifflige Entscheidung stellt. Vor allem zwei Varianten sind denkbar: Glasner könnte Makoto Hasebe ins Zentrum beordern und Linksfüßer Martin Hinteregger den Posten links in der Dreierkette geben. So spielte die Eintracht in den vergangenen Jahren des Öfteren.

Dagegen spricht, dass Hasebe zuletzt nur wenig zum Einsatz kam und West Hams Mittelstürmer Michail Antonio ein kerniger Typ ist - solche intensiven Duelle sind für Hinteregger wie maßgeschneidert. Deshalb spricht mehr dafür, dass Almamy Toure den Vorzug erhält und Ndicka positionsidentisch ersetzt.

Der Nachteil wäre, dass Toure Rechtsfüßer ist und mit der Position links in der Dreierkette fremdeln könnte. Trotzdem wäre diese Wahl nachvollziehbar, da sie die geringsten Umstellungen nach sich ziehen würde. Zudem bewarb sich Toure mit seinem starken Auftritt in Barcelona, wo er den gesperrten Tuta souverän vertrat, für weitere Einsätze.

Das wird ein intensiver Abnutzungskampf, wir werden in höchstem Maße gefordert sein. Tuta

West Ham dürfte viel schwieriger werden als Barcelona

Die Eintracht erwartet im Osten Londons ein gänzlich anderes Spiel als noch gegen Real Betis oder Barcelona. Gegen diese Ballbesitzteams konnte die Hessen ihre Stärken ausspielen und vor allem über ihr aggressives Pressing und schnelles Umschaltspiel und gefährlich werden. West Ham wird nun voraussichtlich weit weniger Räume anbieten, auch von einer physischen Überlegenheit kann nun keine Rede mehr sein. "Das wird ein intensiver Abnutzungskampf, wir werden in höchstem Maße gefordert sein", sagt Tuta. West Ham schätzt der Brasilianer als kompakte und konterstarke Mannschaft ein. Solche Kontrahenten schmecken der Eintracht normalerweise überhaupt nicht, viele erwarten deshalb eine noch größere Herausforderung als gegen Barcelona, wenngleich die Katalanen individuell stärker besetzt sind.

Die Zuversicht ist dennoch ungebrochen. "Wir wissen, dass wir es mit einem tollen Gegner zu tun haben, der uns zwei ganz heiße Duelle liefern wird. Aber der Spirit und die positive Energie, die wir in der gesamten Europa-League-Kampagne aufgebaut haben, sind in allen Poren zu spüren", frohlockt Tuta.

Tutas Geschenk durch die Kollegen

Dass er nach seiner Sperre im Camp Nou nun das Halbfinale spielen darf, sieht er als "Geschenk" seiner Mitspieler. Nun kann wiederum er etwas zurückgeben und seinen Teil dazu beitragen, dass die Eintracht auch am 18. Mai beim Endspiel in Sevilla auf dem Platz steht - und am Tag danach auf dem Frankfurter Römer.