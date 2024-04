NBA sperrt Raptors-Profi Porter lebenslang

Die NBA hat Jontay Porter (24) von den Toronto Raptors mit einer lebenslangen Sperre belegt. Der Profi soll unter anderem vertrauliche Informationen über seine Spiele an Sportwetter weitergegeben haben.

Darf nicht mehr in der NBA spielen: Jontay Porter. IMAGO/Xinhua

Wie die Liga am Mittwoch mitteilte, war eine eingeleitete Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass Porter die Regularien verletzt hatte, indem er vertrauliche Informationen an Sportwetter weitergegeben hatte. Außerdem soll er seine eigene Teilnahme an mindestens einem Spiel eingeschränkt haben, um auf entsprechende Statistiken zu kommen, auf die gewettet worden war. Darüber hinaus soll Porter auch selbst auf NBA-Spiele gewettet haben.

Konkret wird Porter vorgeworfen, beim Spiel seiner Raptors am 20. März gegen die Sacramento Kings Informationen über seinen Gesundheitsstand an eine Person weitergegeben zu haben, von der er wusste, dass sie auf NBA-Spiele wettet. Eine andere Person, mit der Porter in Verbindung stand, hatte daraufhin eine Wette auf unterdurchschnittliche Statistiken von Porter gesetzt, um einen Geldbetrag von 1,1 Millionen US-Dollar zu gewinnen.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Untersuchung ergab darüber hinaus, dass der Center der Raptors seine eigene Teilnahme an Spielen absichtlich eingeschränkt hatte, um den Ausgang von Wetten zu beeinflussen. Gegen die Kings hatte er nur drei Minuten gespielt und angegeben, er habe sich krank gefühlt. Aufgrund dieser Aktivitäten wurde die entsprechende Wette eingefroren. Außerdem soll Porter im März 2024 unter Nutzung eines Mitarbeiter-Accounts mindestens 13 Wetten auf NBA-Spiele abgeschlossen haben.

Die Liga teilte allerdings auch mit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien und "zu weiteren Erkenntnissen" führen könnten. Man habe mit den Strafverfolgungsbehörden Informationen ausgetauscht und werde dies auch weiterhin tun.

"Es gibt nichts Wichtigeres, als die Integrität der NBA für unsere Fans, unsere Teams und alle, die mit unserem Sport verbunden sind, zu schützen, weshalb Jontay Porters eklatante Verstöße gegen unsere Glücksspielregeln mit der härtesten Strafe geahndet werden", wird NBA-Commissioner Adam Silver in der Mitteilung zitiert. Man werde "in enger Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren in der Branche weiterhin sorgfältig daran arbeiten, unsere Liga und unser Spiel zu schützen."