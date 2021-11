NBA sperrt Jokic nach Ausraster - Hartenstein glänzt bei nächstem Clippers-Sieg

Während Nikola Jokic erstmal zuschauen muss, geht der Lauf der Clippers weiter. Bei den Hawks in umgekehrte Richtung. Das Wichtigste vom Dienstag in der NBA.

Eine "gefährliche und dreckige Aktion" nannte Heat-Coach Erik Spoelstra den Ausraster von Nikola Jokic am Montag (Ortszeit) im Spiel zwischen den Denver Nuggets und Miami. Der amtierende MVP hatte seinen Gegenspieler Markieff Morris zweieinhalb Minuten vor Schluss mit voller Wucht zu Boden geschubst und war daraufhin vom Feld gestellt worden. Vorausgegangen war der Kurzschlussreaktion des Serben ein hartes Foul von Morris.

Die NBA griff 24 Stunden später ein und sperrte Jokic für ein Spiel. Morris erhielt ebenso eine Geldstrafe (50.000 Dollar) wie Miamis Anführer Jimmy Butler (30.000), der sich in die Rangelei eingemischt hatte.

76ers verlieren erneut ohne Embiid - Clippers im Aufwind

Basketball wurde am Dienstagabend übrigens auch noch gespielt. Die Philadelphia 76ers verloren nach sechs Siegen am Stück zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal zuhause gegen Meister Milwaukee (109:118). Die Sixers mussten erneut ohne den an Corona erkrankten Joel Embiid sowie Kontaktperson Tobias Harris auskommen, und Ben Simmons bleibt weiterhin aus eigenen Stücken außen vor. Außerdem fehlte auch Seth Curry wegen einer Fußverletzung. Giannis Antetokounmpo nutzte das aus und führte seine Bucks mit 31 Punkten, 16 Rebounds und zwei Blocks zum Sieg.

Den Los Angeles Clippers gelang beim 117:109 gegen Portland der fünfte Erfolg am Stück. Während Paul George, Reggie Jackson und Nicolas Batum jeweils über 20 Punkte erzielten, überzeugte auch Isaiah Hartenstein von der Bank. Der deutsch-amerikanische Big Man steuerte in 17 Minuten starke 14 Punkte, zwei Rebounds und drei Assists bei. Die Clippers verbesserten ihre Bilanz nach einem 1:4-Horrorstart nun auf 6:4.

Hawks-Krise setzt sich in Utah fort

Apropos Horrorstart: Ost-Finalist Atlanta taumelt weiterhin durch die Spielzeit. Dieses Mal unterlagen die Hawks 98:110 in Utah, weil sich die Jazz auf Rudy Gobert unterm Korb (14 Rebounds) und Spielmacher Donovan Mitchell (27 Punkte) verlassen konnten. Für Atlanta war es die fünfte Pleite hintereinander, die Folge ist der drittletzte Platz in der Eastern Conference.