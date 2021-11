NBA-Saisonstart: Lakers und Bucks auf Formsuche - Durant und Curry in Frühform

In der NBA sind mittlerweile die ersten fünf Pflichtspiel-Wochen vergangen. Dabei warf der Start mancher Teams bereits früh in der Saison Fragezeichen auf, andere hingegen schwimmen auf einer Erfolgswelle.

Ohne Irving: Durant überragt bei Brooklyn

Die Brooklyn Nets sind auch ohne Kyrie Irving ein Kandidat auf den Titel und strahlen offensiv jederzeit Gefahr aus. James Harden kam wie so häufig etwas schlechter in die Saison, ist aber mit seinen 8,9 Assists pro Partie trotzdem der drittbeste Vorbereiter der Liga. Sein Kollege Kevin Durant weiß bisher vollends zu überzeugen: Mit 28,9 Punkten pro Spiel führt er die NBA-Scorerliste an und erzielte bis zur Niederlage gegen Stephen Currys Golden State Warriors in jedem Spiel 20 Punkte. Aus dem Feld trifft er überragende 56,7 Prozent und zeigt sich mit 41,7 Prozent auch von der Dreierlinie treffsicher. Nach einem durchschnittlichen Start gewannen die Nets acht der letzten zehn Duelle und stehen mit einer Bilanz von 10:5 auf dem dritten Rang der Eastern Conference.

DeRozan und LaVine harmonieren in Chicago

Die Bulls wiederum gewannen zuletzt beide Spiele ihres L.A.-Trips, bei dem sie sich gegen die Clippers und die Lakers durchsetzen konnten. Entscheidender Faktor war bei wieder DeMar DeRozan, der sich in der aktuellen Spielzeit als direkte Hilfe für die Bulls herausstellte und mit 26,9 Punkten gleichzeitig der beste Scorer seines Teams ist. Der Routinier entlastet vor allem Zach LaVine in der Offensive und die weiteren Neuzugänge Alex Caruso und Lonzo Ball fügen sich vor allem mit ihrer Defense hervorragend in die Mannschaft ein. Die letzte Saison beendeten die Bulls mit einer Ausbeute von 31 Siegen und 41 Niederlagen - diese Saison ist der Trend zu Beginn deutlich positiver.

Der Motor des Champions' stottert noch

In den abgelaufenen Play-offs spielten die Milwaukee Bucks noch groß auf und sicherten sich den NBA-Titel. Nach 14 absolvierten Partien belegt der amtierende Meister aber bis dato lediglich Rang elf im Osten und ist mit einer Statistik von 6:8 noch auf der Formsuche. Doch dabei spielten auch Verletzungen ein Rolle, da Jrue Holiday erst acht Spiele absolvierte und Center Brook Lopez seit dem ersten Spiel verletzungsbedingt fehlt. Donte DiVinecnzo ist weiter außen vor und Bobby Portis muss sich nach seiner Oberschenkelverletzung erst wieder akklimatisieren.

Andererseits fehlt bei den Dreipunktwürfen auch etwas Glück: Die Bucks erspielen sich zwar die drittmeisten freien Würfe, treffen diese aber historisch schlecht mit einer Effizienz von 29,9 Prozent. Sollten die Würfe jedoch fallen und die Bucks wieder in voller Besetzung spielen, werden wohl auch sie wieder oben anklopfen.

Wizards überraschend auf Rang eins

Auf Rang eins der Eastern Conference stehen überraschend die Washington Wizards, die aus den ersten 13 Partien zehnmal siegreich vom Feld gingen - und das obwohl mit Bradley Beal der beste Spieler des Teams die letzten beiden Partien aufgrund eines Trauerfalls verpasste. Die Wizards gewannen bisher alle drei Saisonspiele, in denen Beal fehlte und profitierten vor allem mit ihrer Kadertiefe und dem viertbesten Defensive-Rating der Liga. Für die Wizards dürfte es wahrscheinlich schwer werden, das aktuelle Level zu halten. Doch mit dem optimalen Saisonstart hat sich der derzeitige Spitzenreiter der Eastern Conference schonmal ein gutes Polster erspielt für mögliche Schwächephasen.

Warriors zurück an der Spitze

Ganz oben thronen im Westen derweil die Golden State Warriors, die mit der besten Defense der Liga und ihrem überzeugenden Team-Basketball derzeit das Team der Stunde sind. Mit 12-2 legten sie den besten Start aller Teams hin. Dabei führt Stephen Curry, der auch als heißer Kandidat im MVP-Rennen gehandelt wird, seine Mannschaft als bester Scorer (28,7 PPS) aufs Parkett und trumpfte zuletzt im direkten Duell gegen Kevin Durants Brooklyn Nets groß auf. Der Team-Basketball wird statistisch auch durch die meisten Team-Assists (29,2) belegt.

Die Euphorie der Warrior-Fans scheint im Moment schwer zu bremsen, Rollenspieler wie Lee oder Bjelica performen bisher aber überdurchschnittlich und dürften vermutlich mit der Zeit etwas abkühlen. Andererseits verzichten die Warriors weiterhin auf Klay Thompson, der sein Comeback wohl noch vor Weihnachten feiern wird, und den letztjährigen zweiten Pick des Drafts, James Wiseman. Besonders der dreimalige Meister und fünfmalige All-Star Thompson könnte - wenn er nur annähernd an sein altes Level anknüpfen kann - den Warriors weitere offensive Feuerkraft bringen und Druck von Stephen Curry nehmen.

Die Lakers in der Findungsphase

Einen weniger erfolgreichen Auftakt verzeichneten die Los Angeles Lakers, die nur acht von 15 Spielen gewinnen konnten und bisher auf der Suche nach der nötigen Konstanz sind. Neuzugang Russell Westbrook ist ein Beispiel für die Findungsphase des erfahrenen Laker-Teams. "Brodie" sucht noch seine Rolle neben LeBron James, der nach seiner Verletzung wieder zurückkehren könnte, und Forward Anthony Davis. Westbrook ist einer der aufregendsten Spieler der Liga, die Chemie mit den anderen beiden Franchise-Playern scheint aber noch nicht ausgereift zu sein.

In der Defense schmerzt unter anderem der Abgang von Guard-Verteidiger Caruso, offensiv tritt besonders Carmelo Anthony ins Rampenlicht, der zuletzt entscheidende Würfe verwandelte. Dass die in die Jahre gekommenen Spieler fit bleiben und sich die neu formierte Mannschaft im stark besetzten Westen im Laufe der Saison einspielt, dürfte für die Lakers zurzeit also höchste Priorität haben

Der Kopf der Clippers heißt "PG13"

Der direkte Konkurrent der Lakers, die Los Angeles Clippers haben zwar kein neu formiertes Team, müssen aber auf ihren Franchise-Player Kawhi Leonard verzichten, der mit einem Kreuzbandriss länger ausfällt. Ohne den ersten Zielspieler rückt Paul George umso mehr in den Fokus - was er bislang mit Bravour meistert. Nach dem misslungenen Start in die Saison (fünf Spiele, vier Niederlagen), gingen die Clippers anschließend acht Mal in Folge als Sieger vom Feld und überholten den Stadt-Konkurrenten in der Tabelle.

George (27 PPS) und Regie Jackson Jr. (18,1 PPS) führen die Offense an - dahinter sind die Clippers mit Terence Mann, Nicolas Batum, Luke Kennard und Eric Bledsoe, die alle jeweils 10+ PPS auflegen, breit aufgestellt. Besonders erfreulich auch für deutsche Fans: Center Isiah Hartenstein sieht circa 16 Minuten pro Partie und spielt beim L.A.-Klub eine Rolle im Frontcourt.

Neun Siege in Serie - Suns wieder in der Erfolgsspur

Wie auch die Clippers hat sich der Vorjahres-Finalist aus Phoenix in einen Rausch gespielt: Mit neun Siegen in Folge eroberte die Mannschaft um Chris Paul und Devin Booker Platz zwei. Nach dem Katastrophenstart (2-3) fand die Mannschaft vom Monty Williams zurück in die Spur, nutzte dabei aber euch einen leichten Schedule gegen Teams aus, die bis auf die Memphis Grizzlies und die Atlanta Hawks vermutlich nicht um die Play-offs mitspielen werden. Die Defense der Suns wurde zwar in den letzten Spielen stabiler - doch auch dabei halfen die schwächeren Gegner mit. Es wird also spannend, ob die Suns auch in den kommenden Spielen gegen die Mavs und die Nuggets ihre Siegesserie am Leben erhalten können.