NBA-Profi Antetokounmpo steigt bei Mukhtar-Klub Nashville SC ein

NBA-Profi Giannis Antetokounmpo investiert gemeinsam mit seinen Brüdern in den Nashville SC. Bei dem MLS-Klub zählt der Deutsche Hany Mukhtar zu den Leistungsträgern.

Der griechische NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo hat gemeinsam mit einer Investorengruppe Anteile des MLS-Klubs Nashville SC erworben. Zu der Investorengruppe gehören auch seine Brüder Thanasis und Alex, ebenfalls Basketball-Profis, und Filip Forsberg, NHL-Profi und bester Scorer in der Geschichte der Nashville Predators. Das gab der US-Klub am Donnerstag bekannt.

"Mein Vater war Fußballprofi, und es war der erste Sport, in den ich mich in Griechenland verliebt habe", erklärte der zweimalige MVP und NBA-Meister von 2021 seine Entscheidung. "Ich hatte schon immer den Traum, eine Fußballmannschaft zu besitzen. Ich könnte nicht aufgeregter sein, mich den Boys in Gold anzuschließen, und kann es kaum erwarten, bald zu einem Match zu kommen."

NBA-MVP Antetokounmpo trifft auf MLS-MVP Mukthar

In der vergangenen Spielzeit erreichte der Nashville SC als Fünfter der Western Conference die MLS-Play-offs. Dort war allerdings bereits in der ersten Runde beim 0:1 gegen LA Galaxy Schluss. Für besonderes Aufsehen sorgte Hany Mukhtar. Der Deutsche wurde mit 23 Treffern in 33 Spielen Torschützenkönig und wurde anschließend zum "Most Valuable Player" der Liga gewählt.