NBA kürt Suns-Coach Williams zum Trainer des Jahres

Monty Williams von den Phoenix Suns ist zum Trainer des Jahres in der NBA gewählt worden.

Mit den Suns auf dem Höhenflug: Monty Williams. NBAE via Getty Images

Der 50 Jahre alte Ex-Profi hatte sein Team in der Regular Season zu einer Bilanz von 64 Siegen und 18 Niederlagen und damit auf Platz eins in der Western Conference geführt. Erstmals erhielt er nun die Auszeichnung, wie die NBA am späten Montagabend (Ortszeit) mitteilte.

Hinter Williams, der mit 458 Punkten deutlich siegte, landeten Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies (270) und Erik Spoelstra von den Miami Heat (72). Die Suns um Superstar Devin Booker und das 37-jährige Mastermind Chris Paul spielen als Hauptrundensieger derzeit in der zweiten Play-off-Runde gegen die Dallas Mavericks. Nach vier Spielen steht es 2:2.

