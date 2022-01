NBA kürt Franz Wagner: Erstmals deutscher Rookie des Monats

Franz Wagner ist für seine starken Leistungen als Rookie des Monats der Eastern Conference ausgezeichnet worden. LeBron James spielt auch mit 37 auf einem hohen Niveau. Die NBA am Mittwochmorgen.

19,5 Punkte im Schnitt im Dezember - das hat im vergangenen Monat kein Neuling in der NBA geschafft. Obendrauf legte Wagner Ende Dezember bei einer 110:127-Niederlage gegen Meister Milwaukee Bucks mit 38 Punkten nicht nur einen persönlichen Bestwert auf, sondern schaffte auch den bisherigen Rekord unter allen diesjährigen Rookies der Liga. Der gebürtige Berliner überbot dabei auch die bislang von Dirk Nowitzki gehaltene Bestmarke deutscher NBA-Neulinge.

Der 20-jährige Wagner stand im Dezember, wie die gesamte Saison schon, in jeder Partie in der Startformation der Magic und kam in durchschnittlich 34 Minuten Spielzeit auch auf rund fünf Rebounds, drei Assists und einen Steal pro Partie. Er ist der erste Deutsche, der zum Rookie des Monats in der NBA gekürt wurde.

LeBron führt Lakers zu drittem Sieg in Serie

Superstar LeBron James ist 17 Jahre älter als Wagner - und drückt der Liga seit vielen Jahren den Stempel auf. In der Nacht zum Mittwoch führte der "King" die Los Angeles Lakers zum dritten Sieg in Serie. James erzielte beim 122:114 gegen Sacramento 31 Punkte und verbuchte zudem je fünf Assists und Rebounds. Center Dwight Howard steuerte neben 14 Punkten ebenso viele Rebounds zum Erfolg der Lakers bei, die nun wieder mit einer positiven Bilanz auf Rang sieben der Western Conference liegen. Der 37-jährige James hat dabei in acht seiner letzten neun Partien mehr als 30 Punkte erzielt.

Morant und Randle brillieren

Ein anderer aktuell dominierender Spieler der Liga ist Ja Morant von den Memphis Grizzlies. Beim 110:106-Erfolg gegen die Cleveland Cavaliers gelangen dem wieselflinken Guard sechs seiner 26 Punkte in den letzten 30 Sekunden der Partie. Für die Grizzlies war es der sechste Sieg in Serie.

Julius Randle führte die New York Knicks bei seinem Comeback (COVID-19-Protokoll) zum 104:94 über die Indiana Pacers und damit zum 18. Sieg im 38. Spiel. Randle steuerte 30 Punkte und 16 Rebounds bei, RJ Barrett machte 24 seiner 32 Zähler in der ersten Spielhälfte.

Suns stocken auf 29 auf - Bonga-Comeback

Im Kampf um Platz eins im Westen holten die Phoenix Suns um Devin Booker (29 Punkte) beim 123:110 in New Orleans den 29. Sieg in dieser Saison - bei nur acht Niederlagen. Lediglich die Golden State Warriors (29:7) liegen knapp vor den Suns.

Isaac Bonga kam beim 129:104 der Toronto Raptors gegen die San Antonio Spurs erstmals seit Mitte Dezember wieder zum Einsatz, blieb in seinen vier Minuten aber ohne Punkte (ein Rebound). Auch der Deutsche musste zwischenzeitlich ins sogenannte Corona-Protokoll der Liga. Für die Raptors war Fred VanVleet (33 Punkte) der entscheidende Mann. Auf der Gegenseite schaffte der Österreicher Jakob Pöltl ein Double-Double (19/12).