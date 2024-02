NBA Infinite: Durchbruch für den eSport im Basketball?

Bekommt NBA 2K bald Konkurrenz? NBA Infinite könnte den eSport im digitalen Basketball weiterentwickeln - und hat dafür eine klare Zielgruppe.

"Easy to learn" und "hard to master": Dadurch zeichne sich ein eSport-Titel aus, erläuterte einst Sebastian Moritz bei kicker eSport. Konkret ging es um den digitalen Basketball. Denn: Es gibt zwar eine eSport-Szene in Deutschland, diese ist aber längst nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in FC 24.

Ein möglicher Grund könnte das anspruchsvolle Gameplay der Basketball-Simulation aus dem Hause 2K sein. Ändern könnte sich das mit NBA Infinite, das den Fokus stärker in Richtung des Wettbewerbs legt. kicker eSport war in Paris und konnte sich zum Basketball-Spiel, das ausschließlich für Mobile-Geräte erscheinen wird, einen Eindruck verschaffen.

Vorbild Rocket League?

Schon auf den ersten Blick ähnelt der grundlegende Aufbau dem von Rocket League. Im Mittelpunkt stehen die Ranked-Matches, welche im 3v3 oder 5v5, aber auch im 1v1 absolviert werden können.

Aufgestellt werden kann das Team mittels Sammelkarten, also ähnlich wie in My TEAM von NBA 2K. Bleibt die Frage, wie bei NBA Infinite das Thema Promos und Lootboxen angegangen wird. Letztere gibt es, jedoch ohne Verbrauchsitem wie Boost oder Fitness. Außerdem lassen sich Karten leveln und verbessern - sowie auf einem Markt handeln.

Wer es etwas entspannter mag oder trainieren möchte, der kann auch zu den unterschiedlichen Casual-Modi greifen. Hier gibt es Herausforderungen gegen die KI als 1v1 oder eine 3-Punkte-Challenge.

Keine hyperaktiven Bewegungen, deutlich weniger Skills

Zurück zum "easy to learn": Beim Gameplay kann man das für NBA Infinite durchaus behaupten. Es gibt zwar das eine oder andere Dribbling wie den Euro Step, aber keine Vielzahl an Skills, deren Tastenkombination man auswendig lernen muss. Nicht nur aus eSport-Sicht, auch bezüglich der Plattform ergibt eine Vereinfachung der Tricks durchaus Sinn.

Wie NBA 2K verzichtet auch NBA Infinite auf den ersten Blick auf hyperaktive Bewegungen. Das Gameplay ist dementsprechend etwas langsamer. Noch abzuwarten wäre, ob das auch mit stärker werdenden Karten bestehen bleibt. Wie in FC 24 erhöht sich das Tempo nämlich, sobald die Items signifikant besser werden.

Fazit

Die Zielgruppe bei NBA Infinite ist klar definiert. An der falschen Adresse sind Nutzer, die einen Story-Modus suchen oder eine Spielerkarriere erleben möchten. Inwieweit der Entwickler selbst den eSport im digitalen Basketball weiterentwickeln will - zum Beispiel durch Community-Management -, ist noch offen. Fragen dazu liegen Level Infinite vor, wurden aber noch nicht beantwortet. Anwurf für das neue Spiel ist der 17. Februar. Sowohl für Android- als auch iOS-Geräte wird der Titel kostenlos.