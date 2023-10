NBA im Free-TV: ProSieben überträgt über 50 Partien

Auch die Zuschauer ohne ein DAZN-Abo werden zukünftig Live-Spiele der NBA verfolgen können. ProSieben hat sich die Rechte für über 50 Partien im Free-TV gesichert.

Deutschlands Triumph bei der Basketball-Weltmeisterschaft hat Spuren hinterlassen - auch auf dem TV-Markt. Denn wie die "Seven.One Entertainment Group" nun offiziell verkündete, werden die Privatsender ProSieben und ProSieben MAXX in der am 24. Oktober beginnenden Spielzeit der NBA über 50 Partien übertragen, hinzu kommen weitere Begegnungen in den Play-offs.

Unter der Sportmarke "ran" laufen die Spiele regelmäßig in der "Prime Time" am deutschen Sonntagabend. "Wir freuen uns natürlich besonders auf Duelle mit den deutschen NBA-Stars und Weltmeistern wie Dennis Schröder, Franz und Moritz Wagner oder Daniel Theis", sagte Senderchef Daniel Rosemann.

In den Wagner-Brüdern (Orlando Magic), Schröder (Toronto Raptors), Theis (Indiana Pacers) sowie den bei der WM fehlenden Maximilian Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks) stehen derzeit sechs deutsche Profis in der NBA unter Vertrag.

Auch das Streaming-Portal DAZN wird die NBA wie gewohnt auch in der neuen Saison übertragen. Nach kicker-Informationen hat der Streamingdienst die Zusammenarbeit bis 2024 verlängert. Teil des Rechtepakets sind mehr als 200 Spiele der neuen NBA-Saison.