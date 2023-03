NBA hebt Doncic-Sperre auf: Mavs stoppen den Fall

Die Dallas Mavericks haben einen wichtigen Sieg gelandet und die Chance auf die Play-off-Teilnahme gewahrt. Luka Doncic durfte doch mitwirken. Die NBA am Dienstagmorgen.

Vier zum Teil überraschende Niederlagen in Serie hatten die Situation der Mavericks in den vergangenen Tagen dramatisch verschlechtert. Die Texaner rutschten aus den Top 10 der Western Conference - eine ungewollt lange Sommerpause droht dem Meister von 2011.

Immerhin: In der Nacht zum Dienstag (MESZ) gelang Dallas das Stoppen des freien Falls. Beim 127:104 bei den stark ersatzgeschwächten Indiana Pacers um Mavs-Meistercoach Rick Carlisle avancierte Luka Doncic mit 25 Punkten, sieben Rebounds und sechs Assists zum Matchwinner. Der Slowene durfte doch mitspielen, weil die Liga das 16. Technische Foul gegen ihn nachträglich aufgehoben hatte und somit die Sperre aufhob.

Auch ohne Maxi Kleber, der wegen erneuter Oberschenkelprobleme aussetzte, gelang am Ende ein glatter Auswärtserfolg, zu dem der junge Guard Jaden Hardy 20 und Spielmacher Kyrie Irving 16 Zähler beisteuerten. Doncic und Hardy gelangen je vier Dreier für insgesamt stark von außen treffende Gäste (49 Prozent Dreierquote).

Mit 37 Siegen und 39 Niederlagen ist Dallas dennoch weiter Elfter in der Western Conference und liegt damit hinter den punktgleichen Oklahoma City Thunder außerhalb der Play-off-Ränge. Mindestens Rang zehn muss her, dieser würde zum Einzug ins Play-in-Turnier reichen. Nur sechs Hauptrundenspiele stehen noch aus, am Mittwoch geht es in Philadelphia weiter.

Und die Konkurrenz lässt nicht locker. So gewannen nicht nur die Los Angeles Clippers (124:112 gegen die Chicago Bulls), sondern auch die New Orleans Pelicans (124:90 bei den Portland Trailblazers).

Quickley macht 40 für die Knicks - Jokic bei 105

Was war sonst noch geboten? Der deutsche Center Isaiah Hartenstein (8 Punkte, je 6 Rebounds und Assists) gewann mit den New York Knicks erwartungsgemäß und glatt mit 137:115 gegen die Houston Rockets. Das Team aus dem Big Apple (43:33), für das Immanuel Quickley mit satten 40 Punkten zum NBA-Tagesbesten wurde, ist im Osten Fünfter.

Im Spitzenspiel schlugen die Denver Nuggets um Nikola Jokic die ohne Joel Embiid und James Harden angetretenen Philadelphia 76ers 116:111. Jokic schaufelte mit 25 Punkten, 17 Brettern und zwölf Vorlagen sein bereits 29. Triple-Double in dieser Saison aufs Konto. Insgesamt steht der serbische Superstar bei 105 und damit als Sechster knapp hinter LeBron James (106), der am Wochenende sein Comeback feiern durfte.