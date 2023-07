NBA Free Agency: Westbrook bleibt bei den Clippers - "Bad Boy" Brooks nach Houston

Und weiter dreht sich das Karussell in der NBA Free Agency. Namhafte Spieler haben auch am Wochenende Verträge ausgehandelt.

Russell Westbrook wird auch 2023/24 im Trikot der Los Angeles Clippers auflaufen. Die Kalifornier binden den 34-jährigen Guard und Top-Mann im Triple-Double-Ranking für weitere zwei Spielzeiten. Für die Dienste bekommt Westbrook, der im Februar via Buyout vom Stadtrivalen Lakers gekommen war, 7,8 Millionen Dollar insgesamt, kann aber nach einer Saison auch aussteigen.

Der einstige MVP hatte bei den Clippers aufsteigende Form gezeigt und in den Play-offs zweimal über 30 Zähler gesammelt. Im Schnitt stehen 15,8 Punkte, 7,6 Assists sowie 4,9 Rebounds beim aktuellen Team für ihn in den Büchern.

Und während die Kalifornier sich für zwei künftige Zweitrundenpicks den 22-jährigen K.J. Martin von den Houston Rockets angelten (12,7 Punkte und 5,5 Rebounds pro Spiel), werden auch die Topstars Damian Lillard und James Harden weiter mit den Clippers in Verbindung gebracht.

Brooks künftig mit VanVleet - Gordon verzichtet auf Geld

Die Rockets werden mit verändertem Gesicht im Backcourt antreten. Neben Fred VanVleet, den künftig Dennis Schröder in Toronto ersetzt, kommt auch Dillon Brooks für die Guard-Positionen nach Texas. Der wegen seiner provokanten Spielweise häufig im Fokus stehende Brooks hat die Memphis Grizzlies verlassen müssen und streicht laut US-Medienberichten in Houston für vier Jahre 80 Millionen Dollar ein.

Bleiben wir im Westen: Die Phoenix Suns haben mal wieder auf dem Markt zugeschlagen. Nachdem das Team aus Arizona zwischenzeitlich mit Kyrie Irving in Verbindung gebracht worden war (bleibt in Dallas), holte es nun Eric Gordon für den Backcourt. Der 34-jährige Shooting Guard einigte sich mit den Suns auf zwei Jahre und 6,5 Millionen Dollar Kontozuwachs. Gordon hat schon deutlich mehr verdient, darf dafür aber nach einem Jahr auch gehen, wenn er will. Und er zockt gemeinsam mit Kevin Durant, Devin Booker, Neuzugang Bradley Beal und Deandre Ayton voraussichtlich um den Titel mit - wenn auch nur als Rollenspieler.

Weitere Deals in Stichpunkten:

- Die Sacramento Kings haben ihren Star-Center Domantas Sabonis für fünf Jahre und 127 Millionen Dollar Gehaltsvolumen gehalten. Dabei wurde das Vertragsjahr für die kommende Saison in finanzieller Sicht angepasst und vier weitere Spielzeiten hinzugefügt.

- Miles Bridges wird für das kommende Jahr bei den Charlotte Hornets unterschreiben (7,9 Mio.) und im kommenden Sommer zum Free Agent. Der 25-jährige Guard fehlt wegen seiner Suspendierung nach häuslicher Gewalt noch in den ersten zehn Saisonspielen 2023/24.

- Guard Jordan Clarkson verlängert für drei Jahre und 55 Millionen Dollar bei den Utah Jazz. Der 31-jährige US-Philippiner blickt auf eine starke Saison am Großen Salzsee zurück (21 Punkte, 4,4 Assists).

- Die Dallas Mavericks haben Dante Exum (27) in die NBA zurückgeholt. Die Nummer 5 des Drafts von 2014 spielte seit 2021 in der Euroleague, erst für den FC Barcelona, dann für Partizan Belgrad. Der Australier und künftige Teamkollege von Maxi Kleber ist auf der Point-Guard-Position zu Hause.

- Exums Landsmann Patty Mills (34, ebenfalls Point Guard) wechselt derweil von den Brooklyn Nets zu den Oklahoma City Thunder und bringt dem jungen Team um Shai Gilgeous-Alexander jede Menge Erfahrung. Der Mills-Wechsel entlastet den Etat seines bisherigen Arbeitgebers Brooklyn Nets um 6,8 Millionen Dollar.

- Die Nets holen indes Free Agent Lonnie Walker IV (Guard, 11,7 Punkte in 56 Spielen für die Lakers) per Einjahresvertrag von der West- an die Ostküste.

Die neuen Verträge in der NBA können frühestens am 6. Juli unterzeichnet werden.