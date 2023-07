NBA Free Agency: T-Wolves zahlen Edwards bis zu 260 Millionen Dollar

Die Minnesota Timberwolves wollen ihr Team in den kommenden Jahren um Anthony Edwards aufbauen. Der neu ausgehandelte Vertrag macht das mehr als deutlich.

Mit den T-Wolves auf dem Vormarsch: Anthony Edwards (re. Rudy Gobert). picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Timberwolves und Edwards (21) einigten sich auf einen XXL-Vertrag, der dem Guard in den kommenden fünf Jahren bis zu 260 Millionen US-Dollar einbringen wird. In diesem Sommer ist dies bereits das vierte Arbeitspapier in der "Rookie Maximum"-Kategorie - nach den Verträgen von Tyrese Haliburton (Indiana), LaMelo Ball (Charlotte) und Desmond Bane (Memphis).

Edwards' neuer Vertrag soll zur Saison 2024/25 greifen und das "Supermax-Level" erreichen, wenn der Spieler nach einer Spielzeit in das sogenannte All-NBA-Team gewählt wird. In der vergangenen Saison war der junge T-Wolves-Guard nach starken 24,6 Punkten, 5,8 Rebounds und 4,4 Assists erstmals All-Star.

Neues Team für Beasley

Was war sonst noch los in den letzten Stunden?

- Dass Damian Lillard (32) die Portland Trail Blazers nach vielen Jahren in der Schaltzentrale verlassen will, ist seit ein paar Tagen bekannt. Nun hat der Star-Guard unterstrichen, dass die Miami Heat sein Ziel sind. Damit ein Blockbuster-Deal realisiert werden kann, müssen wohl noch eins oder gar zwei weitere Teams ins Boot geholt werden - und es geht wohl auch um die Zukunft von Heat-Guard Tyler Herro (23). Ausgang noch offen.

- Torey Craig verschlägt es vom Starensemble der Phoenix Suns zu den Chicago Bulls. Der 32-jährige Small Forward startete in der vergangenen Saison in 60 Spielen für die Suns und kam auf 7,4 Punkte im Schnitt (40 Prozent Dreierquote). Craig wird einen Zweijahresvertrag beim Ex-Champion erhalten.

- Guard/Forward Malik Beasley tritt sein nächstes NBA-Kapitel an: Nachdem der 26-Jährige in der vergangenen Saison noch für die Los Angeles Lakers am Ball war, soll es nun mit einem Einjahres-Minimumvertrag bei den Milwaukee Bucks weitergehen.