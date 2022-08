NBA Christmas Games: Duell zwischen Mavs und Lakers geplant

Bei den traditionellen Weihnachtsspielen der NBA soll es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Luka Doncic und den Dallas Mavericks sowie LeBron James und den Los Angeles Lakers kommen.

Duell an Weihnachten: Luka Doncic gegen LeBron James (li.). picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Dies berichtet "The Athletic" am Montag. Die NBA hat sich dazu offiziell nicht geäußert, der gesamte Spielplan für die Saison 2022/23 soll aber noch im August veröffentlicht werden. Bei den Weihnachtsspielen werden am 25. Dezember üblicherweise fünf Partien nacheinander ausgetragen und im nationalen Fernsehen übertragen.

Laut "The Athletic"-Journalist Shams Charania sollen die Lakers bei den Mavericks, bei denen auch der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber aufläuft, antreten.

Die weiteren geplanten Spiele sind demzufolge: Meister Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies, Finalist Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks, die New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers sowie die Denver Nuggets mit Liga-MVP Nikola Jokic gegen Hauptrundensieger Phoenix Suns.