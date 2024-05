NBA: Alle wichtigen Awards und Trophies in der Übersicht

Jedes Jahr werden in der wichtigsten Basketball-Liga der Welt, der NBA, am Ende der Saison eine Menge Trophäen vergeben. Alle Awards und Trophäen im Überblick.

Die NBA vergibt auch in der Saison 2023/24 eine Menge Awards, die Gewinner werden nach und nach im Laufe der Playoffs und im Anschluss an die Saison verkündet. Wählen dürfen bei den meisten Preisen einige führende Sportjournalisten sowie Fernsehsender.

Individual-Auszeichnungen

Executive of the Year

Diese Auszeichnung ehrt den besten General Manager der Liga, also den Manager, der beispielsweise die besten Transfers für seine Franchise getätigt hat. Sie wird seit der Spielzeit 1972/73 vergeben. Für die Saison 2023/24 steht der Gewinner bereits fest: Brad Stevens von den Celtics.

Twyman-Stokes Teammate of the Year

Seit 2013 wird diese Auszeichnung für selbstloses Spiel oder vorbildliches Verhalten auf und neben dem Platz vergeben, der Name geht auf zwei ehemalige NBA-Spieler zurück. Der Gewinner in jedem Jahr darf einen wohltätigen Zweck bestimmen, an den die NBA 25.000 US-Dollar überweist.

Hustle Award

Der Hustle Award geht in jedem Jahr an den Spieler, der statistisch gesehen den größten messbaren Einsatz gezeigt hat. Um sich für die Auszeichnung zu qualifizieren, muss ein Spieler mindestens 50 Spiele in einer Saison bestritten haben und dabei 15 Minuten oder länger pro Spiel im Einsatz gewesen sein. Seit der Spielzeit 2016/2017 wird dieser Preis vergeben.

Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion

In Gedenken an die Basketball-Legende, die sich für Veränderung, soziale Gerechtigkeit und Respekt in der NBA eingesetzt hat, wird dieser Award seit 2021 an diejenigen Spieler vergeben, die die Werte der NBA im Hinblick auf Gleichheit, Respekt und Inklusion besonders verkörpern.

Bob Lanier Community Assist Award

Für besonderes soziales Engagement und Wohltätigkeitsarbeit verleiht die NBA den "Community Assist Award", der seit 2022 nach dem verstorbenen Hall of Famer Bob Lanier benannt ist. Dieser hatte sich für die Vermittlung von NBA-Werten und die positive Beeinflussung von Gemeinschaften auf der ganzen Welt eingesetzt. In diesem Jahr geht dieser Preis an Luka Doncic.

J. Walter Kennedy Citizenship Award

Ganz ähnlich zum "Community Assist Award" erhält auch der Spieler, Trainer oder Mitarbeiter einer Franchise diesen Award, der ganz besonderes soziales Engagement an den Tag legt. Der Award ist nach James Walter Kennedy, dem zweiten Commissioner der NBA, benannt.

Clutch Player of the Year

Auch ein neu ins Leben gerufener Preis ist der "Clutch Player of the Year", der an denjenigen Spieler vergeben wird, der in der Endphase der Spiele die Nerven am besten behalten hat. Der erste Spieler, der die Trophäe erhalten hat, ist De'Aaron Fox (Sacramento Kings) nach der Saison 2022/23.

Sixth Man of the Year

Wie der Name schon sagt, geht diese Trophäe seit der Saison 1982/83 an den wertvollsten Ersatzspieler der Liga. Zweimal ging der Award an Detlef Schrempf, einen ehemaligen deutsch-amerikanischen Spieler der Indiana Pacers.

Rookie of the Year

Hier wird derjenige Newcomer gewählt, der in der NBA am meisten durchgestartet ist. Das heißt, die Trophäe wird an jene Spieler vergeben, die in ihrer ersten NBA-Saison für die meisten Furore gesorgt haben.

Most Improved Player

Auch die Erklärung dieses Awards geht aus dem Namen bereits hervor, denn er belohnt jenen Spieler, der im Vergleich zur Regular Season der vorherigen Saison die größte Entwicklung genommen hat. Seit 1985/86 wird jedes Jahr ein Spieler ausgezeichnet.

Sportsmanship Award

Wie der Name schon sagt, geht es bei diesem Award darum, einen Spieler auszuzeichnen, der in der Saison als besonders fair durch eine Aktion oder seine Haltung aufgefallen ist. Der Award wird seit 1995/96 vergeben.

Defensive Player of the Year

Hier geht es darum, den besten Verteidiger der NBA auszuzeichnen. Seit über 40 Jahren wird der Award vergeben, erstmals nach der Saison 1982/83.

Coach of the Year

Ein Award, den es schon seit über 60 Jahren gibt, ist der des besten Trainers. Am Ende der Regular Season wird dieser per Wahl ermittelt.

Michael Jordan Trophy

Das ist der Award, auf dem wohl die meiste Aufmerksamkeit liegt, denn hier geht es um den wertvollsten Spieler, den "Most Valuable Player", kurz MVP, der Regular Season. Der Gewinner erhält die "Michael Jordan Trophy", benannt nach dem Mann, der selbst insgesamt fünfmal zum MVP gewählt wurde. Seit 1955/56 wird der MVP jährlich ausgezeichnet.

All Star Game Kobe Bryant MVP

Jedes Jahr gibt es am Ende der Saison ein Spiel, in dem die besten Spieler der NBA-Saison aufeinander treffen. Auch dort gibt es einen MVP, der gewählt wird. Seit 1953 wird jedes Jahr der MVP des All-Star-Games gesucht, der Award ist benannt nach Lakers-Legende Kobe Bryant, der 2020 bei einem Helikopter-Absturz ums Leben kam.

Bill Russel Finals MVP

Ausgezeichnet wird dabei seit den NBA Finals von 1969 derjenige Spieler, der im NBA Final von den Medien zum MVP gewählt wurde. Benannt ist der Award nach Bill Russell, dem insgesamt elfmaligen NBA Champion.

Neben diesen zahlreichen Individual-Auszeichnungen ehrt die NBA in jedem Jahr auch Teamleistungen mit verschiedenen Trophäen.

Team-Auszeichnungen

Larry O'Brien Championship Trophy

Los geht es bei der wohl wichtigsten Trophäe, denn die "Larry O'Brien Championship Trophy" gibt es für das Team, das sich in den NBA Finals durchsetzt. Seit 1984 ist der Pokal nach dem ehemaligen NBA Commissioner Larry O'Brien benannt.

Bob Cousy Trophy und Oscar Robertson Trophy

Seit 2001 wird jeder Conference-Sieger mit einer Trophäe ausgezeichnet. Im Jahr 2022 wurden sie in "Bob Cousy Trophy" für die Eastern Conference und "Oscar Robertson Trophy" für die Western Conference umbenannt.

Maurice Podoloff Trophy

Einer der jüngsten Pokale. Seit 2022/23 wird jenes Teams ausgezeichnet, welches am Ende der Regular Season den besten Rekord, also am meisten Siege eingefahren hat. Der Name geht auf Maurice Podoloff zurück, der zwischen 1946 und 1963 als erster Commissioner bei der NBA eine zentrale Rolle spielte.

NBA Cup

Dieser Cup findet während der Regular Season statt und wurde erstmals in der Saison 2023/24 ausgetragen, gewonnen haben ihn die Los Angeles Lakers unter dem Namen "In-Season-Tournament".

Division Trophies

Seit der Saison 2021/22 bekommen auch die Champions der einzelnen Divisions einen Pokal überreicht. Es gibt die "Sam Jones Trophy" (Northwest), die "Early Lloyd Trophy" (Southeast), die "Chuck Cooper Trophy" (Pacific), die "Willis Reed Trophy" (Southwest), die "Nat 'Sweetwater' Clifton Trophy" (Atlantic) und die "Wayne Embry Trophy" (Central), die jährlich vergeben werden.