NBA-Absagen acht und neun: Toronto und Brooklyn können nicht spielen

Die Spielabsagen der NBA mehren sich. Am Mittwoch, wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff, wurde die Partie der Toronto Raptors bei den Chicago Bulls abgesagt. Zuvor war auch das Duell zwischen Portland und Brooklyn abgesetzt worden.

Nicht im Einsatz: Kevin Durant (#7) und die Brooklyn Nets können nicht in Portland antreten. imago images

Absage folgt auf Absage. An diesem Mittwoch sind zwei weitere Spiele der NBA verlegt worden. Für Brooklyn war es bereits die dritte Verschiebung in Folge, weil dem Team um Superstar Kevin Durant nicht die Mindestanzahl von acht Spielern zur Verfügung steht. Noch offen ist, ob die Nets am Samstag im Christmas Game bei den Los Angeles Lakers antreten können.

Obwohl bald 90 Spieler im sogenannten Corona-Protokoll stehen, soll die Saison nicht unterbrochen werden, sagte Ligachef Adam Silver. Man habe alle Optionen geprüft, aber keinen Grund dafür gefunden. "Das Virus lässt sich nicht ausrotten, wir müssen lernen, damit zu leben", sagte Silver bei ESPN.

Kurzfristige Verschiebungen möglich

Die NBA hatte die zehn Mannschaften, die am 25. Dezember spielen sollen, darüber informiert, dass es bis am Tag davor noch Verschiebungen geben könnte, sollte eine Partie wegen Corona ausfallen müssen.