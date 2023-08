NBA 2K24: Wembanyama bester Rookie der letzten fünf Jahre

Rookie Victor Wembanyama wurde persönlich sein Rating in NBA 2K24 präsentiert. Was er nicht ahnte: Er ist damit der beste Neuling der letzten fünf Jahre.

Als erster Franzose wurde Victor Wembanyama an erster Stelle eines Drafts ausgewählt. Eine große Ehre, weshalb ihn vor seiner Abreise in die USA der französische Staatspräsident Emmanuel Macron im Elysee-Palast empfing. In den Staaten schließlich angekommen, durfte der 19-Jährige auf sein virtuelles Rating reagieren. Das hat ihm Influencer und "NBA-2K-Gesicht" 'Ronnie 2K' persönlich überreicht.

"Ja, das ist gut", sagte Wembanyama, als er den Umschlag öffnete und eine Karte mit einer 84 in die Kamera hielt. "Nächstes Jahr dann eine 90?", fragte 'Ronnie 2K' im Anschluss, was der Spurs-Neuzugang kurz, bündig und schmunzelnd beantwortete: "Ja, sicher."

Wembanyama löst nach drei Jahren Williamson ab

Tatsächlich ist das Einstiegsrating Wembanyamas sogar mehr als nur gut. In der Historie der letzten fünf Jahre ist der 2,24 Meter große Franzose mit Abstand der Bestbewertete. Abgelöst hat er Zion Williamson, der in NBA 2K20 eine 81 erhielt. 2019 wurde Williamson von den New Orleans Pelicans gedraftet. Eine 80 erhielt Cade Cunningham zwei Jahre später. Der Point Guard ging an die Detroit Pistons.

Auf Rang drei und vier gibt es einen Doppelpack aus dem aktuellen Ableger der Basketball-Simulation. Sowohl Jabari Smith Jr. als auch Paolo Banchero erhielten eine 78. Smith Jr. wurde an dritter Stelle an die Houston Rockets vergeben, Paolo Banchero an erster Stelle an die Orlando Magics. Letzterer schaffte sogar den Sprung in die Nationalmannschaft.

Nach dem Doppelpack gab es sogar einen Hattrick in NBA 2K21. James Wiseman, Lamelo Ball und Anthony Edwards erhielten in ihrem ersten Jahr eine 77. Aus dieser Riege gewann Ball den Award Rookie of the Year - Wiseman ist seinerseits weitergezogen. Damals zu den Golden State Warriors um Steph Curry gedraftet, wechselte er im Februar nach Detroit.

Anwurf für NBA 2K24 ist am 8. September. Zuletzt gab der Publisher bekannt, dass zur Jubiläumsedition erstmals auf ProPLAY gesetzt wird, was Motion Capturing ablösen soll. Gespannt darf man dann auch auf die Reaktion der Stars auf ihr Rating sein. Letztes Jahr echauffierte sich Klay Thompson über seine Bewertung im Drei-Punkte-Wurf.