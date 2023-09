NBA 2K24: Neuer Soundtrack als "Hommage an das Hip-Hop-Genre"

Wenige Tage vor dem Release von NBA 2K24 hat der Entwickler den Soundtrack zum Spiel vorgestellt. Dieser steht ganz im Zeichen des Hip-Hop, der seinen 50. Geburtstag feiert - aber auch eines hauseigenen Jubiläums.

Am 11. August 1973 veranstalteten DJ Kool Herc und seine Schwester in New York der Überlieferung zufolge eine Party. 50 Jahre später gilt das Ereignis und was DJ Kool Herc dort mixte als Geburtsdatum des Hip-Hop. Dieser Definition folgt auch 2K Games und widmet den Soundtrack seiner neuen Basketball-Simulation wie gewohnt dem Musikgenre. Als "Hommage" versteht der Entwickler die Komposition der Künstler und Songs, die NBA 2K24 untermalen sollen.

Die musikalische Auswahl sei "gespickt mit früheren und aktuellen Genre-Hits". Zusammengearbeitet habe 2K dabei mit Grammy-Gewinnern wie Jay-Z, Travis Scott oder J. Cole. Laut eigener Aussage sei man "zum Goldstandard für Videospiele-Soundtracks avanciert". Als Beispiele für Hip-Hop-Melodien und Beats werden unter anderem "Just Wanna Rock" von Lil Uzi Vert und "Kobe Bryant" von Lil Wayne angeführt.

Auch NBA 2K selbst feiert Jubiläum

In Season 1 von NBA 2K24 wird Def Jam Recordings "den Anfang machen". Klassiker wie "This DJ" von Warren G (feat. O.G.L.B.) oder "Hustlin" von Rick Ross sollen die Action auf dem virtuellen Court begleiten. Zum Release will 2K schon mehr als 50 Künstler und einige exklusive Musikstücke bieten. Darüber hinaus sollen jeden Freitag neuen Songs in die Tracklist aufgenommen werden. Der Entwickler möchte "berühmte Producer, Songwriter und die nächste Generation vereinen".

Doch nicht nur der Hip-Hop feiert Jubiläum, auch der Videospielkonzern selbst: Die NBA-2K-Reihe wird 25 Jahre alt. Sie sei im vergangenen Vierteljahrhundert "zu einer einflussreichen Plattform geworden, auf der sich Basketball und die Hip-Hop-Kultur gegenseitig bereichern". Der Entwickler wolle daher, "dass die Fans das Beste aus beiden Welt genießen können". NBA 2K24 erscheint weltweit am 8. September für PlayStation 4 und 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.

nas

Die Auswahl der Künstler zum Release. 2K Games