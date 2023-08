NBA 2K24: Fokus auf Basketball in MyCAREER - Sonne, Strand und Körbe in The City

Der Fokus in MyCAREER kehrt auf den Basketball zurück. Außerdem können die Spieler der Next-Gen-Version eine neue Stadt erkunden.

Dass es im Leben als Profi-Basketballer nicht immer nur um Leistungen auf dem Court geht, zeigte MyCAREER in NBA 2K23. Einziger Haken: Die Karriere als NBA-Spieler rückte zu sehr in den Hintergrund, mühselige Nebenquests und Pay to Win trübten das Bild eines ansonsten schönen Spielmodus.

Wie es um Pay to Win in MyCAREER von NBA 2K24 steht, ist noch unklar. Dagegen verkündet wurde, dass der Basketball wieder in den Vordergrund rücken soll. Los gehe die Reise in Amerikas Profiliga als der Nachwuchsspieler "der letzten 20 Jahre". Das Ziel: Auf dem Spielfeld so viele Erfolgen wie möglich zu jagen und "von der GOT-NEXT-Ebene auf die GOAT-Ebene" zu klettern.

Anders als zuvor muss dafür nicht mehr jedes Spiel bestritten werden. Die "Schlüsselspiel"-Funktion soll es ermöglichen, die "wichtigsten Partien zu absolvieren, basierend auf dem Spielverlauf, den gegnerischen Teams und den Meilensteinen".

Sonne und Strand oder futuristischer Neon-Look?

Ein fester Bestandteil der Spielerkarriere bleibt The City, eine Open World. Wer auf der Next-Gen-Version der Basketball-Simulation spielt, sollte die Umzugskartons bereits gepackt haben. Denn das Stadtleben werde gegen Sonne und Strand getauscht mit neuen Gebäuden, Plätzen und "Zugehörigkeiten". Am Strand gäbe es 3v3-Fußballplätze, außerdem beherberge die Straße am Strand "die Gebäude Pro-AM, The REC, Ante-Up, Theater, Club 2K und die brandneuen Starting 5". Letztere feiern ihr Debüt in NBA 2K24. Wie der Entwickler erklärt, handele es sich dabei um einen 1v1-Online-Modus, indem ihr mit einem Team aus eurem MyPLAYER und vier anderen NBA-Spielern gegen andere antretet.

Abseits der großen Arenen wie dem Madison Square Garden sollen die Künste am Ball auch bei den Streetball-Nebenmissionen unter Beweis gestellt werden. Insgesamt soll es drei Spielfelder in der ganzen Stadt geben, worauf es "Bosse und Teams mit Fähigkeiten" zu besiegen gilt. Streetball verfüge "über ein eigenes Fortschrittssystem mit der Möglichkeit, spielverändernde Takeover-Perks zu verdienen, die deinen MyPLAYER von den anderen Spielern in The City unterscheiden können". Wie in NBA 2K23 stünden die Spieler vor der Wahl einer Fraktion. Allerdings wurden diese auf zwei reduziert: RISE und ELITE. Während der Stadtteil von RISE an Atlantis angelehnt sei, erstrahle ELITE in futuristischem Look.

Außerdem wurde schon vor einigen Wochen verkündet, dass REP zurückkehrt. Pro Saison könnt ihr Erfahrungspunkte verdienen und in einem globalen Ranking aufsteigen. Wer es in die Top 10 schafft, erhalte "ein spezielles Logo und Belohnungen". Am 8. September erscheint NBA 2K24 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S und die Nintendo Switch.