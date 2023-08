NBA 2K24: Die LeBron-Ära wieder oder neu erleben - Superteam um Wade und Bosh

In MyNBA wird es künftig eine neue Ära geben. Erstmals kann die Zeit von LeBron James bei den Miami Heat nachgespielt oder gar verändert werden.

Auch in NBA 2K24 ist eine Reise in die Vergangenheit möglich. Eine neue Destination im zu NBA 2K23 erstmals hinzugefügten Modus der Ären ist die Miami-Heat-Zeit von LeBron James. 2010 verließ der heutige Superstar sein Heimatstadtteam, die Cleveland Cavaliers und brach gen Süden nach Miami auf.

Dort sollte er mit Chris Bosh und Dwyane Wade eine Ära prägen - zwei Mal gewannen die "Heatles" in dieser Zeit die Meisterschaft. In NBA 2K24 lässt sich das einerseits wiederholen oder ausbauen, andererseits steht im Modus auch die Möglichkeit offen, ein anderes Franchise auszuwählen und die Geschichte neu zu schreiben. Neben der neu hinzugefügten Ära von James bei den Heat gibt es weiterhin "Magic vs. Bird Era", "The Kobe Era", "The Jordan Era" und "The Modern Era". Bei dieser startet man in der Offseason 2023.

Vom jungen "Frobe" zum glatzköpfigen "Black Mamba"

Wer sich jedoch entscheidet, in die historischen Epochen einzutauchen, wird auf den New-Gen-Konsolen ein Feature erleben. Denn "ausgewählte Spieler werden automatisch altern". Bei Kobe Bryant wird also auch optisch die Transformation vom jungen "Frobe" zum glatzköpfigen "Black Mamba" zu beobachten sein.

Zudem wird es auch einen News-Feed geben, angepasst an das jeweilige Jahrzehnt. Wer also in der aktuellen Zeit spielt, wird umgeben von Social Media sein. In der Magic-vs.-Bird-Ära gibt es stattdessen die Schlagzeilen gedruckt als Extrablatt.

Extrablatt, Extrablatt! 2K

"Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie die Fans von MyNBA die brandneuen Erlebnisse spielen, die das Spiel dieses Jahr zu bieten hat", erklärte Erick Boenisch, Vice President von NBA Development bei 2K und Visual Concepts. “MyNBA-Äras verleiht Spielern auch weiterhin die Kontrolle über die Zukunft und Vergangenheit der NBA, jetzt mit der LeBron-Ära als neuer wesentlicher Teil der NBA-Geschichte."

MyNBA Lite: Gestrafft für Anfänger oder jene, die nicht viel Zeit haben

Ähnlich wie im Football Manager ist im MyNBA-Modus viel Zeit gefragt. Wer diese nicht hat oder wem die Mechanismen zu komplex sind, der kann künftig auf MyNBA Lite zurückgreifen - allerdings auch nur, wer auf den Konsolen der neuen Generationen spielt.

Dieser gestraffte Modus hat keine CBA-Beschränkungen - die zum neuen Teil aktualisiert wurden -, man kann zu jeder Zeit Verträge verlängern und hat eine "100 prozentige Genauigkeit und Sichtbarkeit der kommenden Draft-Klassen". Außerdem sei kein Scouting mehr nötig und die Offseason zum Draft wurde mit einer kürzeren Free-Agency-Periode verdichtet. "Wir haben den Modus mit dem neuen MyNBA Lite auch zugänglicher gemacht, damit man schneller und einfacher als je zuvor in MyNBA eintauchen kann", ergänzt Boenisch.

Neue Rollen für MyNBA Online

Nicht zuletzt wurden die Rollen im Online-Modus der MyNBA überarbeitet. Künftig gibt es folgende sieben Ränge: Kommissar, Admin, Zeitmanager, Gameplay Tuner, Attribut-Editor, Designer und Erscheinungsbild-Editor. Während der Attribut-Editor, Designer und Erscheinungsbild-Editor sowie Admin selbsterklärend sind, steht der Kommissar über allem. Der Zeitmanager kann Zeiträume anhalten, bearbeiten oder neue hinzufügen, der Gameplay Tuner wiederum "große Dinge bearbeiten, die das Gameplay der gesamten Liga beeinflussen."

Anwurf für NBA 2K24 ist am 8. September. Zuletzt gab der Publisher bekannt, dass zur Jubiläumsedition erstmals auf ProPLAY gesetzt wird, was Motion Capturing ablösen soll.