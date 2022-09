NBA 2K23: MyCAREER will neue Maßstäbe setzen

Am Donnerstag fiel der Vorhang vor der nächsten Ankündigung zu NBA 2K23. In MyCAREER sollen Spieler eintauchen können wie nie zuvor - und dabei auf einige Weltstars treffen.

Im Fokus der Spielerkarriere steht dabei eine komplett neu konzipierte Story: Als eher ungeliebte B-Lösung hinter dem College-Star von einem Franchise der Wahl gedrafted, geht es für den Protagonisten in MyCAREER darum, die Leute in der virtuellen Welt umzustimmen und von sich zu überzeugen.

Basketball - mehr als ein Sport

Primär soll dies natürlich durch starke Leistungen auf dem Court passieren, doch stehen Spielenden auch andere eng mit der Basketball-Kultur verwobene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Fans für sich zu gewinnen. Erneut wird es also nicht bloß um den Sport, sondern auch um den Lifestyle Basketball gehen.

Zu diesem zählen allem voran Musik und Fashion. Durch coole Pre-Game-Outfits im Mediabereich der Arena oder Ausflüge in die Hip-Hop-Szene der MyCAREER-Welt steigt die Zuneigung bei den eigenen Anhängern. Besonders musikalisch hat sich Entwickler 2k nicht lumpen lassen: Mit J. Cole und Bas spielen zwei absolute Superstars des US-Raps zentrale Rollen in den künstlerischen Facetten der Karriere.

Steht J. Cole in MyCARRER zur Seite: US-Rapper Bas. 2k

J. Coles Weltpremiere

Cole, selbst früher Basketball-Profi, war darüber hinaus aktiv mit in den Entwicklungsprozess des Spiels eingebunden und ziert auch die Nordamerika-exklusive "DREAMER Edition" - womit er als Cover-Star unter anderem Legende Michael Jordan Gesellschaft leistet.

"Es ist der Hammer, nicht nur auf dem diesjährigen Cover zu erscheinen, sondern auch noch der erste Musiker zu sein, dem diese Ehre zuteil wird", so der gebürtige Frankfurter, für den die Spielereihe und Musik unzertrennlich zusammengehören: "NBA 2K ist schon seit langem eine Plattform, auf der man neue Musiktalente entdecken kann, und setzt weiterhin den Goldstandard in Sachen Basketball-Kultur."

Authentizität und Umfang im Fokus

Einen Goldstandard will 2k mit dem Karrieremodus auch in Sachen Umfang setzen. MyCAREER verfüge laut Mitteilung über "die umfangreichste und tiefgehendste Story der Geschichte". Eine große Ambition, die Vice President of Global Marketing Strategy Alfie Brody nachdrücklich unterstreicht: "Der schiere Umfang, die Tiefe und die Talente des diesjährigen MyCAREER-Erlebnisses in NBA 2K23 übertreffen alles Bisherige."

Doch nicht nur der Umfang, auch der Realismus werde in MyCAREER groß geschrieben. So seien eine Vielzahl an Spielern, etwa Cover-Athlet Devin Booker oder Zion Williams, aber auch sprücheklopfende "Experten" wie Streamer Dr. Disrespect abseits des Courts authentisch abgebildet.

Diese runden ein auf den ersten Blick anspruchsvolles Gesamtpaket ab, mit dem 2k ein "besonderes Spielerlebnis" schaffen möchte. In wie weit dies gelingt, können Fans ab dem 9. September selbst bewerten.