NBA 2K23: Mit der MyNBA-Ära Geschichte neu schreiben oder erleben

Mit den New-York-Knicks in den 90ern doch eine Meisterschaft gewinnen - Nowitzki zu den LA Lakers draften? In MyNBA-Ära lässt sich Geschichte neu erleben oder umschreiben.

Nachdem NBA 2K23 mit den Jordan Challenges in die Vergangenheit blickt, macht myNBA einen weiteren Tauchsprung in die Geschichte der NBA. Spieler können einen Spielstand an einem bestimmten Punkt einer Ära starten. Allein oder mit Freunden lassen sich dann Schlüsselmomente entweder neu erleben oder umschreiben. Insgesamt gibt es mit der Zeitmaschine fünf Ären zu bereisen.

Johnson vs. Bird - Vierkampf um die NBA-Krone - Millenium voller Talente

Angefangen 1983 als zwischen Magic Johnson und Larry Bird die Rivalität brodelte. Rund acht Jahre später beginnt die Ära Jordan, mit dem dominanten Lauf der Chicago Bulls. Gegen die "Bad Boys" der Detroit Pistons, die Houston Rockets oder Patrick Ewings New York Knicks geht es um die Vorherrschaft in der NBA in den 90er Jahren.

Diesen Wettkampf ausgetragen, beginnt 2002 die neue Generation von Talenten. Darunter: Tim Duncan, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki und Kobe Bryant, der diese Epoche im Spiel prägt. Bereits vor dieser Ära zweifacher NBA-Meister, folgten 2009 und 2010 zwei weitere Titel.

Die Kobe-Ära. 2K

Einen persönlichen Rekord erreichte 'Black Mamba', der vor zwei Jahren bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben kam, am 22. Januar 2006. Im Spiel gegen die Toronto Raptors erzielte er mit 81 Punkten die zweithöchste jemals in der NBA erreichte Punktzahl. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel ist es gar die höchste.

Modus mit Einschränkungen

"Dies ist ein Erfolgsjahr bei MyNBA und unser Team freut sich unglaublich darauf, dass die Fans dieses Spielmodus die Änderungen erkunden können, an denen wir seit über einem Jahrzehnt gefeilt haben", erklärte Erick Boenisch, Vizepräsident von NBA Development bei 2K und Visual Concepts: "MyNBA-Ära nimmt die tiefgehenden Erlebnisse von MyNBA der vergangenen Jahre und transportiert sie in die legendärsten Phasen der NBA, damit die SpielerInnen endlose 'Was wäre wenn'-Szenarien auf unglaublich authentische Art erkunden können."

Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die Zeitreisefunktion gibt es nicht für die PlayStation 4 und Xbox One. Lediglich auf den Next-Generation-Konsolen, also der PlayStation 5 und XBox Series X|S, lässt sich in die verschiedenen Ären reisen. Am 9. September erscheint NBA 2K23 für PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.