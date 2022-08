NBA 2K23: Mit den Jordan Challenges zurück in die 90er

In NBA 2K23 dreht sich vieles um die "23" - Michael Jordan. Die "Jordan Challenges" lassen 15 Highlights seiner Karriere nachspielen. Authentisch - in Sachen Gameplay als auch Übertragung.

Die "Jordan Challenges" feiert in NBA 2K23 ihr Comeback. 2K

Das Jahr 2023 steht bei NBA 2K ganz im Zeichen der 23. Schließlich trug eine der - wenn nicht sogar die - Ikone des US-Sports diese Rückennummer: Michael Jordan. In NBA 2K23 kehrt der sechsfache NBA-Champion auf das Cover der "Michael-Jordan-Edition" zurück, zudem feiert der Modus "Die Jordan Challenges" sein Comeback.

In diesem lassen sich insgesamt 15 Meilensteine seiner Karriere nachspielen. Angefangen mit seinem ersten ikonischen Sprungwurf 1982, mit dem er 15 Sekunden vor Schluss den Titel sicherte, über sein berühmtes Achselzucken gegen Portland bis zu seinem letzten Finale 1998. In diesem begegneten sich Utah Jazz und die Chicago Bulls über fünf Spiele auf Augenhöhe, ehe "MJ" im entscheidenden Spiel mit 45 Punkten auftrumpfte. Nur wenige Augenblicke vor dem Spielende schickte er Bryon Russell mit einem Crossover in die Gasse, der den entscheidenden Korb warf zum Titelgewinn warf.

Gameplay-Änderungen als "härteste Aufgabe"

Das Spiel in der NBA hat sich seither jedoch verändert und ist deutlich schneller geworden. "Um den Fans ein authentisches Erlebnis" der 80er und 90er bieten zu können, bekommt der Modus ein ganz eigenes Gameplay, wie Erick Boenisch, Visual Concepts bei 2K verriet.

Für ein "80er-Gefühl" soll eine größere Gewichtung des Post- und Mittelbereich-Spiels sorgen, samt engeren Transition-Lanes und mehr Spielern, die zum Korb vordringen für zahlenmäßige Überlegenheit.

Für ein anderes Gefühl bei den 1-gegen-1-Kämpfen der 90er Jahre Basketball-Ära sollen Hand-Checks und harte Body-Ups mit präzise dargestellten Regeln sorgen - ganz im Zeichen der Detroit Pistons "Bad Boys" mit ihren berühmten "Jordan Rules". Die Defensivstrategie der Pistons bestand darin, hart gegen ihn zu spielen, um "ihn nicht zum Korb kommen zu lassen", wie der ehemalige Bulls-Center Will Perdue erzählte.

Boenisch beschrieb die Gameplay-Änderungen rund um die Tempo-Entschleunigung als "härteste Aufgabe": "Wir haben möglicherweise zu viel Zeit reingesteckt, aber es war es wert." Vor jeder Herausforderung wird ein Interview mit Teamgefährten oder Kontrahenten eingespielt, darunter Ikonen wie Patrick Ewing, Kareem Abdul-Jabbar, Dennis Rodman oder Phil Jackson.

Flimmerkisten-Style der 90er. 2K

Zurück zur VHS

So soll nicht nur das Gameplay im Hinblick auf die damalige Zeit authentisch sein, sondern auch die Übertragung. Was im ersten Moment für 4K-verwöhnte Augen unscharf erscheinen mag, ist ein spezielles Video-Filter-System. Ähnlich einer damaligen Übertragung auf der "Flimmerkiste". Am Mikrofon, verstärkt Mike Fratello das Kommentatorenteam. 'TheCzar' war unter anderem bei den New York Knicks Co-Trainer, arbeitet zudem als Analyst.

"Aus North Carolina ... als Guard ... 1,98m ... Michael Jordan!" Zwar nicht auf dieser deutschen Übersetzung, aber mit dem englischen Äquivalent begrüßte Bulls-Arenasprecher Ray Clay "MJ" - so auch in den Herausforderungen der 90er Jahre im Spiel. Zudem sicherte sich 2K die Rechte am Einlauflied der Bulls.

Ziel: Verbindung von Generationen

Seit Jordans letztem Finale sind 24 Jahre vergangen. Ein Ziel, das dieser Modus zu "1000 Prozent hat", so Boenisch, ist die Verbindung von Generationen. "Als ich mit meinem Sohn eine Challenge gespielt und mit Michael Jordan ein paar körperbetonte Bewegungen gemacht habe, sagte mein Sohn nur: 'Das ist unfair!'. Dann erklärte ich ihm, dass der Spielstil damals eben so war", erzählte Mike Wang, Gameplay Director bei 2K aus dem Nähkästchen.

Genau diese Verbindung von Spielen, aber auch Teilen von Erinnerungen und Erlebnissen, "wenn Vater und Sohn auf der Couch sitzen, spielen und der Vater aus der damaligen Zeit erzählt", sei ein Vorhaben gewesen. Viel Zeit und Vielversprechendes rund um die "23" in NBA 2K23. Bleibt die Frage und sicherlich auch die Sorge der Fans, ob 2K bei anderen Features und Neuerungen diese Zeit fehlt. Anwurf ist für das neue Spiel am 9. September auf PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Nintendo Switch und PC.