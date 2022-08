NBA 2K23: Animationen und Gameplay sollen "realistisches Erlebnis" liefern

Publisher 2K hat einige Innovationen und Veränderungen für NBA 2K23 angekündigt. Was sich verändert und was gänzlich neu in der Basketball-Simulation eingeführt wird - ein Überblick.

Devin Booker und seine Kollegen sollen in NBA 2K23 reichlich Verbesserungen an die Hand bekommen. 2K

2K geht mit ihrer Basketball-Simulation in die heiße Ankündigungsphase. Im Vorfeld wurden bereits die Cover-Stars des neuen Teils präsentiert. Jetzt enthüllt der Publisher einige Innovationen in Sachen Gameplay. Zudem sollen Animationen und Spieler-Builds für ein "authentischeres und besonders realistisches Erlebnis sorgen".

"Wir legen sehr großen Wert auf das Community-Feedback bei der Entscheidung, wie die nächste Ausgabe von NBA 2K aussehen soll. Und die Gameplay-Innovationen in diesem Jahr spiegeln das wider, was von der Community am meisten gewünscht wurde", so Mike Wang, Gameplay Director bei Entwickler Visual Concepts:

"Von der Fokussierung darauf, wie Spieler den Korb angreifen können, über eine realistischere Verteidigung am Ball bis hin zu einem neuen abgestuften Plakettensystem - alle Features, die wir dieses Jahr im Spiel zum Leben erweckt haben, werden ein authentischeres Spielerlebnis schaffen, das allen Spaß macht."

Mehr Persönlichkeit und Adrenalinschübe

Die wichtigste Änderung soll in diesem Jahr die Einführung von Wurf-Eigenschaften sein. Jeder Signature-Sprungwurf soll eigene Wurfwerte erhalten, die die Effektivität bestimmen. Fünf neue Wurfanzeigen stehen zur Auswahl, 15 weitere sollen in den Seasons im Verlauf des kommenden Jahres freigeschaltet werden können.

NBA 2K23 will mehr Möglichkeiten beim Wurf bieten. 2K

Verbesserungen für den Pro-Stick sollen mehr Präzision bei Dunks bieten und neue Möglichkeiten für den Spielmacher sowohl beim Werfen als auch bei der Ballführung eröffnen. Zudem seien neue Gesten-Kombinationen in NBA 2K23 verfügbar.

Mit letzteren sollen Spielenden mehr Optionen in der Ballführung und beim Werfen in der Offensive ermöglicht werden. Mittels der neuen Adrenalinschübe soll unrealistisches Dauerdribbeln unterbunden werden. Diese würden verbraucht, wenn beispielsweise ein explosiver Sprintstart ausgeführt wird. Wurden alle drei Schübe genutzt, müssen "signifikanten Einbuße" während des restlichen Ballbesitzes hingenommen werden.

Timing essentiell

In der Defensive müssen sich Spielende in NBA 2K23 an eine vorhersehbarere, aber - laut 2K - auch an eine realistischere Auslegung der Simulation gewöhnen, was Blocks und Steals angeht. Wichtig sei hier vor allem perfektes Timing.

Im neusten Teil eingeführt wird ebenso ein abgestuftes Plaketten-System. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sollen 16 Plaketten pro Attribut-Kategorie zur Verfügung stehen. Acht in Stufe eins und jeweils vier in den Stufen zwei und drei. Spielende müssen somit eine bestimmte Anzahl an Plaketten aus den niedrigeren Stufen ausrüsten, bevor die Plaketten der höchsten Stufe verwendet werden können.

Überarbeitete Takeovers und KI

Während primäre und sekundäre Takeovers aus den Vorgängern unverändert übernommen wurden, soll das Team-Takeover in NBA 2K23 komplett neu designt worden sein. Dieses funktioniert als "kooperatives Team-System, bei dem das gesamte Team sich eine Anzeige teilt."

Die Überarbeitung soll nachvollziehbarer sein und darstellen, "was es heißt, im Team das Spiel als eine Einheit zu übernehmen". Auch die KI wurde für PlayStation 5 und Xbox Series X|S überarbeitet: Sie zeige eine "verbesserte Ballführung, Pick&Roll-Ausführung, Defensivstrategien und Coaching-Entscheidungen".

Ob die genannten Gameplay-Verbesserungen in NBA 2K23 zur eSport-Tauglichkeit beitragen, kann ab dem 9. September 2022 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC festgestellt werden. Jedoch, einige Innovationen nennt Publisher 2K exklusiv für die neuste Konsolengeneration.