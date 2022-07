NBA 2K - Was wird aus der Basketball-Simulation?

Wir müssen reden. Über NBA 2K und den eSport. Mit dabei in unserem Talk: Sebastian Moritz, ehemals EA SPORTS, jetzt Social Media-Chef für RTL. Wir fragen: Wie geht es weiter mit dem Spiel? Unbedingt einschalten!

23. Die Zahl dürfte auf ewig untrennlich mit Michael Jordan verknüpft sein. Sie steht für den NBA-Titel von 2K vor der Tür. Die Ankündigungen zum neuen Titel kommen täglich herein, Jordan wird zum Beispiel das Cover schmücken. Auch die kicker eSport Talk-Hosts lesen als ausgewiesene Basketball Nerds aufmerksam unsere News zum Titel und wollen miteinander und euch über ein kritisches Thema diskutieren:

Das Cover der "MJ-Edition". 2K

Zwar hat NBA 2K einen tollen Storymodus, phantastische Coverstars aber was ist eigentlich mit dem eSport? Es gibt vereinzelte Versuche, zum Beispiel die Bayern Ballers, eine NBA-2K-Mannschaft des FC Bayern, um die es zuletzt jedoch etwas ruhiger geworden ist. Insgesamt stellt sich aber die Frage, ob der Titel das Zeug zum ganz großen Wurf hat.

Christian Gürnth: "Wenn nein, was fehlt? Wenn ja, wieso gibt's keine Turniere in der Größenordnung eines League of Legends oder Fortnite?" Wie ist es außerdem um den Nachwuchs im realen und virtuellen Basketball bestellt?

Was kann der neue Ableger, wie geht es mit dem Genre weiter? Das Thema unseres Talks: Basketball, NBA2k und eSport

Geballte Expertise heute ab 19:30 Uhr

Gastgeber ist einmal mehr Christian Gürnth. Mit dabei, diesmal als Teilnehmer, ist Jan 'GamingAlm' Bergmann. Er ist ebenfalls Host des kicker eSport Talks, seines Zeichens eine Institution im Thema Fußball. Er wird aus Fansicht Fragen zum Basketball und der NBA einstreuen.

Unterstützt werden sie dabei von André 'Dré' Voigt, Deutschlands NBA-Experte Nummer 1. Voigt veröffentlicht "Go Nexxt", eigenen Angaben nach "der meistgehörteste Basketball Podcast Deutschlands" und war Chefredakteur des Fach-Magazins "Five".

Die Runde komplettiert Sebastian Moritz, ehemals Social Media-Verantwortlicher bei EA SPORTS für Battlefield, Need for Speed, Dragon Age und Titanfall. Mit einer Station in ähnlicher Funktion bei Netflix überblickt Moritz nun das Social Media Angebot von RTL. Er spielt selbst Basketball.

Diese hochkarätige Runde solltet ihr keinesfalls verpassen. Denn live gibt es für euch die Möglichkeit am Geschehen mitzuwirken: Stellt Fragen, schreibt Kommentare, gebt Denkanstöße: Unsere Talks sind interaktiv.

Anwurf ist wie immer um 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal.

In unserem Channel findet Ihr alle Videos!