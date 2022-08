Nazarov: "Schönes Gehacke, da wird kaum Fußball gespielt"

Erzgebirge Aue hatte sich mehr vorgenommen als das 1:1 gegen Osnabrück. Kapitän Dimitrij Nazarov war nach der Partie auch ein bisschen genervt über den Fußball in der 3. Liga.

"Wir haben uns mehr vorgenommen, wollten hier ein Zeichen setzen, unser Heimspiel gewinnen, das ist uns leider nicht gelungen", resümierte Neu-Kapitän Dimitrij Nazarov nach der Partie bei "Magenta Sport" und schob hinterher: "Wir sind gut gestartet, kriegen dann einen Konter zum 1:1. Am Ende haben wir nochmal alles investiert. Osnabrück hat sich gut gewehrt, in jeden Ball reingeschmissen - wir müssen uns leider mit dem Punkt zufrieden geben."

Es war das zweite 1:1 in Folge in der Liga für Aue. Zwischendrin gab es das 0:3 im DFB-Pokal gegen Mainz. Das Team aus dem Erzgebirge braucht nach dem Abstieg und großem Umbruch im Sommer noch etwas Zeit, um sich zu finden. "Natürlich können wir spielerisch noch zulegen", weiß auch Nazarov, der dann ein paar klare Worte Richtung 3. Liga losließ: "Aber in dieser Kack-Liga wird eh kaum Fußball gespielt. Man sieht es auch, es gibt viele lange Bälle, immer nur zweite Bälle - und ja, das ist ein schönes Gehacke."

"Der Schiedsrichter hat nicht den allerbesten Tag gehabt"

Für Aue gilt es jetzt, sich damit zurechtzufinden. Aber Nazarov vermisst schon noch die Zeit in der 2. Bundesliga. "Fußball spielen macht immer Spaß. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt in den letzten zehn Jahren zweite Liga gespielt und gerade mit dem VAR hat man sich schon ein bisschen daran gewöhnt", so der 32-Jährige, der auf 251 Partien im deutschen Unterhaus kommt. "Und ich sage mal so, der Schiedsrichter hat jetzt auch nicht den allerbesten Tag gehabt. Aber ohne Videoschiedsrichter geht alles durch, daran muss man sich erstmal gewöhnen."

Konkrete Szenen nannte Nazarov nicht. Er betonte nur noch einmal, dass man sich noch an die neue Liga mit den neuen Gegebenheiten gewöhnen müsse. "Wir haben eine komplett neue Mannschaft, hier wird ein komplett anderer Fußball gespielt - darauf müssen wir uns einstellen", forderte der erfahrene Offensivmann, der 46 Mal für Aserbaidschan auflief.