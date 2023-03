Nazarov nach Sachsen-Derby: "Das war eine absolute Frechheit"

Wie so oft in den letzten Wochen konnte sich Pavel Dotchevs Elf auch nach der Niederlage in Dresden kaum etwas vorwerfen. Mal wieder stimmte die Leistung bei den Erzgebirglern. Lediglich eine mangelhafte Chancenausbeute verhinderte das Entführen von Zählbarem. Vor dem Heimspiel gegen Essen kommen bei den Sachsen aber keine Sorgenfalten auf.

Kleinigkeiten waren schlussendlich ausschlaggebend dafür, dass Erzgebirge Aue beim Sachsen-Derby in Dresden als Verlierer (0:1) vom Feld ging. Zu diesen Kleinigkeiten gehörte unter anderem eine strittige Entscheidung, die auf Seiten der Veilchen nach Abpfiff für großen Unmut sorgen sollte. In der 88. Minute hatte der an diesem Tag blendend aufgelegte Dynamo-Keeper Stefan Drljaca Gegenspieler Korbinian Burger abgeräumt. Nicht wenige forderten Elfmeter.

"Das war eine absolute Frechheit. Er muss nicht jeden Elfmeter geben, aber diese arrogante Art, sich hinzustellen und zu sagen, das sei gar nichts gewesen", redete sich Dimitrij Nazarov nach der Partie regelrecht in Rage.

Vielleicht hat er nicht die Eier gehabt. Dimitrij Nazarov

Um daraufhin sogar noch die Männlichkeit von Schiedsrichter Tobias Welz anzuzweifeln. "So einen klaren Elfmeter wie kurz vor Schluss nicht zu pfeifen. Vielleicht hat er nicht die Eier gehabt", so der 32-Jährige.

Doch auch an Selbstkritik mangelte es auf Seiten der Sachsen nicht. "Die Kaltschnäuzigkeit und Effektivität der letzten Spiele haben wir vermissen lassen, kein Tor geschossen und dann verlierst du verdient", räumte Sportchef Matthias Heindrich bei "TAG24" ein.

Erste Niederlage nach Siegesserie

Wie bei den jüngsten drei Siegen boten Pavel Dotchevs Schützlinge jedoch erneut eine ansprechende Darbietung. Laut Schlussmann Martin Männel habe man nach dem Rückstand kurz vor der Pause "nichts mehr zugelassen" und "alles wegverteidigt".

Trotz der ersten Niederlage nach drei Siegen in Serie gibt es im Erzgebirge keinen Grund für Sorgenfalten. Die Lage hat sich unter Dotchev wesentlich entspannt.

Aue unter Dotchev auf Kurs

Seitdem der Bulgare im Dezember das Zepter übernahm, hat sich Aue kontinuierlich aus der Abstiegszone herausgearbeitet. Vor Dotchevs Debüt Anfang des Jahres stand man noch auf einem Abstiegsplatz - inzwischen beträgt der Vorsprung auf diese Zone sechs Punkte.

Um das erneute Aufkommen von Unruhe zu vermeiden, sollte bestenfalls schon am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Essen wieder ein Dreier folgen. Dass die Niederlage in Dresden langfristig negativ in den Köpfen bleibt, hält Sportchef Heindrich derweil für ausgeschlossen: "Wir sind in der Spur und greifen gegen Essen wieder an."