Nawrath muss Latypov ziehen lassen: Biathleten verpassen Staffel-Podium knapp

Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer wartet weiter auf den ersten Podestplatz im Olympia-Winter. Am Ende fehlten nur 12,7 Sekunden aufs Stockerl.

Erik Lesser, Philipp Horn, Roman Rees und Philipp Nawrath kamen am Sonntag beim Weltcup in Hochfilzen wie schon vor einer Woche in Östersund auf Platz vier hinter Weltmeister Norwegen, Frankreich und Russland.

Das deutsche Quartett benötigte insgesamt zehn Nachlader und lag über die 4x7,5 Kilometer eine Minute hinter dem Sieger. 12,7 Sekunden fehlten auf Platz drei. Nawrath gab in der Schlussrunde den dritten Platz für das DSV-Quartett, das erstmals seit Februar 2019 ohne Benedikt Doll an den Start gegangen war, aus der Hand. Eduard Latypov flog für die Russen regelrecht vorbei und übernahm wenige hundert Meter vor dem Ziel die dritte Position.

Das Rennen hatte vielversprechend begonnen. Startläufer Lesser kam mit zwei Nachladern aus, ließ seine Konkurrenten um den vierfachen Weltmeister Sturla Holm Lägreid in der Loipe stehen und übergab als Führender an Kühn. "Läuferisch habe ich das umsetzen können, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin schon zufrieden", sagte der Routinier in der ARD.

Kühn leistete sich wie schon am Samstag in der Verfolgung drei Fehler im Stehendanschlag. "Ich bin muskulär nicht ganz auf der Höhe gewesen. Da habe ich Tribut zollen müssen. Stehend hat der Oberschenkel manchmal gezuckt, wo er nicht zucken sollte", sagte der 30-Jährige. Kühn übergab trotzdem im Spitzenfeld an Rees, der mit drei Nachladern die Position verteidigte.

Letztmals gewannen die Biathlon-Männer am 5. März 2021 in Nove Mesto ein Staffelrennen. Bundestrainer Mark Kirchner hat für Olympia im Februar Staffel-Gold als Ziel ausgegeben. "Ich stehe nach wie vor dazu. Warum soll ich was revidieren, was ich einmal gesagt habe", sagte Kirchner in der ARD.

