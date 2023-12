Nawrath holt nächsten deutschen Weltcupsieg

Schon wieder ein Sieg für die deutschen Biathleten: Philipp Nawrath gewinnt in Östersund. Der Bayer gewinnt erstmals in seiner Karriere und jagt Teamkollege Roman Rees das Gelbe Trikot ab.

Philipp Nawrath hat den deutschen Biathlon-Männern im zweiten Einzelrennen des Winters den zweiten Sieg beschert. Der 30-jährige Bayer setzte sich im Sprint am Samstag in Östersund ohne Schießfehler durch und war bei Temperaturen von 15 Grad unter null nicht zu bezwingen.

"Ich kann es noch nicht fassen"

"Es ist unbeschreiblich von den Emotionen", sagte Nawrath im ZDF: "Ich habe versucht mir das Rennen gut einzuteilen. Es war schwierig mit den Temperaturen. Es ist Wahnsinn. Ich kann es noch nicht fassen." Hinter Nawrath, der überraschend seinen ersten Weltcupsieg feierte, belegten die Norweger Tarjei Bö (+18,7 Sekunden) und Vebjörn Sörum (+19,8) über zehn Kilometer ebenfalls ohne Schießfehler die Ränge zwei und drei.

Rees verpasst Top 50

Nawraths Teamkollege Roman Rees (+2:44,7 Minuten) verlor hingegen die Führung in der Gesamtweltcup-Wertung. Der 30-Jährige war erstmals in seiner Karriere im Gelben Trikot an den Start gegangen, konnte sechs Tage nach seinem Auftaktsieg über 20 Kilometer aber nicht an diesen Auftritt anknüpfen. "Die Power war am Ende nicht so da. Ich habe ein ungewohnt schlechtes Stehendschießen abgeliefert", sagte Rees, der nach drei Strafrunden die Top 50 verpasste. Als 56. schaffte er es immerhin noch knapp in die Verfolgung.

Hinter Nawrath zeigten auch Johannes Kühn (1 Strafrunde/+57,2 Sekunden) als Achter und Benedikt Doll (1/+58.5) auf Rang zehn gute Leistungen. Der Auftaktzweite Justus Strelow (1/+1:17,4) kam im Gegensatz zu Dominator Johannes Thingnes Bö (3/+1:35,0), der die letzten sieben Weltcup-Sprints in Serie gewonnen hatte, ebenfalls noch unter die besten 15.

Zum Weltcup-Abschluss stehen am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) die ersten Verfolgungsrennen des Winters auf dem Programm.

