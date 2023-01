Navratilova an Kehlkopf- und Brustkrebs erkrankt

Bei der einstigen Weltranglistenersten Martina Navratilova ist Kehlkopf- und Brustkrebs diagnostiziert worden. Es gebe aber gute Heilungschancen.

Schon 2010 hatte sich Martina Navratilova wegen Brustkrebs einer Behandlung unterzogen, nun ist die frühere Weltklasse-Tennisspielerin an Kehlkopf- und Brustkrebs erkrankt. Die 66-Jährige zeigt sich kämpferisch.

"Diese Doppelerkrankung ist ernst, aber noch heilbar", teilte Navratilova am Montag mit. "Ich hoffe auf einen guten Ausgang. Es wird eine Weile mies sein, aber ich werde mit allem kämpfen, was ich habe."

Statt zu den Australian Open zu reisen, wo sie als TV-Kommentatorin vorgesehen war, begibt sie sich nun umgehend in Behandlung. Weil beide Krebsformen in einem frühen Stadium entdeckt wurden, gelten ihre Heilungschancen als gut.

"Beide Krebsarten befinden sich in einem frühen Stadium mit guten Aussichten"

"Die Prognose ist gut und Martina wird noch in diesem Monat mit ihrer Behandlung beginnen", teilte ihr Management mit. Der diagnostizierte Kehlkopfkrebstyp spreche "sehr gut auf die Behandlung an".

Erste Anzeichen gab es bereits im Herbst. "Martina hat während der WTA-Finals in Fort Worth einen vergrößerten Lymphknoten in ihrem Hals bemerkt. Als er sich nicht zurückbildete, wurde eine Biopsie durchgeführt, deren Ergebnis Kehlkopfkrebs im ersten Stadium war", heißt es in der Mitteilung weiter. "Zur gleichen Zeit, als Martina sich den Tests für den Hals unterzog, wurde eine verdächtige Form in ihrer Brust gefunden, die anschließend als Krebs diagnostiziert wurde, der nichts mit dem Kehlkopfkrebs zu tun hat."

Doch "beide Krebsarten befinden sich in einem frühen Stadium mit guten Aussichten". Auch ihre Rolle als Expertin bei den Australian Open werde sie nicht ganz aufgeben. "Sie hofft, dass sie von Zeit zu Zeit per Zoom zugeschaltet werden kann."

Navratilova gewann in ihrer Karriere unfassbare 59 Grand-Slam-Titel, 18 davon im Einzel. Dazu kommen 167 Einzel-Triumphe bei WTA-Turnieren. Insgesamt führte die gebürtige Tschechoslowakin, die inzwischen sowohl die tschechische als auch den US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, 332 Wochen die Weltrangliste an.