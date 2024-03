Navarro überrascht Sabalenka - Ruud ringt Monfils nieder

Beim WTA-Turnier von Indian Wells gab es am Mittwoch im Achtelfinale bei den Damen eine echte Überraschung. Gael Monfils und Casper Ruud lieferten sich derweil ein umkämpftes Duell - mit dem besseren Ende für den Norweger.

Mit diesem Ergebnis hatten wohl die wenigsten gerechnet: Emma Navarro, die Nummer 23 der Welt, setzte sich in drei Sätzen gegen Aryna Sabalenka durch (6:3, 3:6, 6:2). Die Belarussin ist hinter Iga Swiatek aktuell die Nummer zwei der Welt und galt auch in Indians Wells als heiße Anwärterin auf den Titel.

Aber die Außenseiterin spielte forsch auf und konnte sich im ersten Durchgang das entscheidende Break zum 5:3 holen. Im zweiten Satz schlug die Favoritin dann zurück. Sabalenka holte sich das Break zum 3:1 und spielte den Satz anschließend bei eigenem Aufschlag souverän zu Ende - 6:3.

Wer nun dachte, Sabalenka nahm den Schwung mit in den dritten Satz, der hatte sich geirrt. Die Belarussin gab ihre ersten beiden Aufschlagspiele ab und lag schnell mit 1:4 zurück. Eine Hypothek, die sie nicht mehr aufholen konnte. Mit einem 6:2 im dritten Durchgang zog Navarro ins Viertelfinale ein.

Ruud kämpft sich durch

Ebenfalls im Viertelfinale steht Casper Ruud. Aber das war jede Menge Arbeit für den Mann aus Norwegen. Altmeister Gael Monfils startete nämlich hellwach und holte sich den ersten Satz mit 6:3. Der zweite Durchgang verlief extrem eng, ging am Ende sogar in den Tiebreak. Dort setzte sich Ruud mit 7:3 durch.

Die Nummer neun der Welt nahm den Schwung in den Entscheidungssatz mit und breakte zum 2:1. Letztlich entscheidend, denn der dritte Durchgang ging mit 6:4 an Ruud, der damit in der Runde der letzten Acht stand.

Mit Alexander Zverev ist auch noch ein deutscher Spieler im Wettbewerb. Der Olympiasieger trifft am Donnerstag auf den Spanier Carlos Alcaraz.