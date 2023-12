"Natürlich wäre es cool, irgendwann in die MLS gedraftet zu werden"

Via Sportstipendium in die USA, sich dort in einem College-Team durchzusetzen und von einem MLS-Team gedraftet zu werden. Diesen Traum verfolgen 44 Youngsters, die ihr Können beim "Students go west"-Showcase unter Beweis stellen. Der kicker war dabei und hat den Jungkickern - ebenso wie zehn Coaches von US-Colleges - auf die Beine geschaut.

44 Talente gaben beim "Students go west"-Showcase ihr Können zum Besten und versuchten Coaches von US-Colleges von sich zu überzeugen. Wer von ihnen ein Sportstipendium bekommt, entscheidet sich in den nächsten Monaten. Markus Schraml

Der amerikanische Traum bedeutet für viele, durch harte Arbeit einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Für 44 Jungkicker, die sich an diesem frostigen Dezembertag beim Sportcenter Donaucity duellieren, bedeutet er etwas völlig anderes. Sie alle haben ein Ziel: Ein Sportstipendium in den USA. Beim "Students go west"-Showcase wollen sie sich deshalb von ihrer besten Seite zeigen und dadurch die Chance für ein Studium in den Staaten erhöhen. Denn beobachtet werden die Youngsters von US-Coaches aus insgesamt zehn Universitäten. Sie sind extra nach Wien gekommen, um sich talentierte Spieler mit rot-weiß-rotem Pass zu angeln.

Aufgeteilt in drei Teams, treten die 44 Talente je zwei Mal gegeneinander an. Im "Team Red" kickt Jan Röhrling. Der 24-Jährige spielt aktuell in der Burgenlandliga beim SC Pinkafeld und träumt davon, schon bald in Übersee aufzulaufen - und eben auch zu studieren. "Ich hoffe, dass ich in Amerika meinen Master machen kann." Denn nach dem Bachelor in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften möchte er in den USA nun auch seinen Master in diesem Bereich absolvieren. Im Gespräch mit Röhrling merkt man aber rasch, dass da noch eine zweite Leidenschaft in ihm schlummert. Der Fußball hat es ihm von klein auf angetan.

"Aktuell knapp 100 Studenten von uns in den Staaten"

"Bei mir haben sich in den letzten Wochen schon ein, zwei Universitäten gemeldet und ich habe da auch schon gute Gespräche gehabt. Durch den Showcase hoffe ich, dass weitere Unis Interesse zeigen. Es wäre ideal, wenn ich am Ende von einigen Unis, jene auswählen könnte, wo das Gesamtpaket am besten passt", schildert Röhrling, der in seiner noch jungen Karriere bereits für die zweite Mannschaft des TSV Hartberg gespielt hat. Beim Showcase weiß der Innenverteidiger mit einer guten Übersicht und Ruhe am Ball zu überzeugen.

Wir planen nächstes Jahr 50 bis 60 Athleten in die USA zu bringen. Fabio Rumpler

Organisiert wird die Talentschau von "Students go west", einer Wiener Agentur, die eben jungen Menschen die Möglichkeit gibt, Sport und Studium in Übersee zu verbinden. Mitgründer Fabio Rumpler erklärt: "Es sind aktuell knapp 100 Studenten von uns in den Staaten." Obwohl man in den vergangenen Jahren coronabedingt weniger Studenten vermitteln konnte, blickt Rumpler optimistisch Richtung 2024: "Wir planen nächstes Jahr 50 bis 60 Athleten in die USA zu bringen."

Rumper selbst zog es 2015 über den Atlantik. In seinem ersten Jahr kickte er für die Middle Georgia State University. "Es war eine super Zeit, aber fußballerisch hat es nicht gut gepasst. Wir haben jede Woche eine auf den Deckel bekommen", erinnert er sich. Grund genug für ihn, sich damals für einen Transfer zu entscheiden. "Ich bin dann an die Creighton University gewechselt. Die haben ein unfassbar gutes Team. Die haben jedes Jahr zwei Spieler in den Drafts, die in der MLS unterkommen. Das war für mich ausschlaggebend, dass ich dorthingehe. Auswärtsspiele vor 5.000 bis 7.000 Zuschauer, Spiele in Los Angeles, New York, Atlanta, Washington, praktisch in jeder großen Stadt. Es war eine unglaubliche Zeit."

Sein Wissen und seine Erfahrungen möchte Rumpler nun jungen, hungrigen Spielern weitergeben. Zum Beispiel an Matthäus Hirschmann. Der erst 18-Jährige kickt für Sturm Graz II in der 2. Liga. Beim Showcase spielt er für das "Team White" und sticht den Coaches aufgrund seiner Vielseitigkeit ins Auge. "Ein super Bursche, natürlich noch sehr jung. Man sieht sehr schnell, wie talentiert er ist", kommt Rumpler ins Schwärmen.

Amerikanische Unis bemühen sich um österreichische Spieler

Der Showcase soll die Möglichkeit eines Stipendiums nicht nur für junge österreichische Athleten greifbar machen, sondern klarerweise auch den Coaches der US-Colleges helfen, geeignete Spieler zu finden. Rumpler erklärt: "Man darf nicht vergessen, dass die Unis nicht wenig Geld in die Sportler investieren. Wenn sie jemanden aufnehmen und ein Stipendium von 70.000 US-Dollar im Jahr vergeben, dann wollen sie auch dementsprechend etwas davon haben." Aus diesem Grund veranstaltet die Agentur nicht nur diese Talentschau, sondern ist auch in den Staaten umtriebig. "Wir stecken aber auch selbst sehr viel Arbeit rein, damit wir eine höhere Strahlkraft haben. Wir machen das seit fünf Jahren, sind jedes Jahr mehrere Wochen in den USA bei den Unis."

Fakt ist, dass sich amerikanische Unis zunehmend um österreichische Spieler bemühen. Das beruht auch auf den jüngsten Erfolgen der heimischen Teams. "Natürlich hilft es, wenn das Nationalteam gut performt oder ein David Alaba bei Real Madrid spielt. Viele US-Coaches stammen aus UK, also England, Schottland, Irland, Nordirland oder Wales. Die wissen natürlich sehr wohl um die Entwicklung des österreichischen Fußballs Bescheid."

Auch mit von der Partie beim Showcase ist Christoph Gruber. Der 21-Jährige Salzburger kickt für das "Team Blue". Was ihn von den zwei zuvor beschriebenen Kickern unterscheidet? Er hat bereits zwei Jahre in den USA verbracht, genauer gesagt an der McKendree University in Illinois. Jetzt ist er wieder zurück und absolviert seinen Zivildienst, ein neues US-Abenteuer schließt der Innenverteidiger, der die Akademie von Red Bull Salzburg durchlaufen hat, nicht aus. Seinen Traum von einer ganz großen Karriere hat er noch nicht aufgegeben: "Für mich ist es defenitiv noch ein Ziel, Profifußballer zu werden. Ob das jetzt in Amerika, Österreich oder irgendwo anders ist, ist gar nicht so wichtig. Natürlich wäre es cool, irgendwann in die MLS gedraftet zu werden. Aber das ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich." (lacht)

"Ein gutes Drittel bekommt Gespräche"

Gruber, der aktuell bei St. Johann in der Regionalliga West spielt, erzählt von "unglaublichen" zwei Jahren in Übersee. Tolle Spiele, tolle Bekanntschaften und auch die ein oder andere College-Party, wie man sie aus Filmen kennt, habe er erlebt. Und Fußballerisch? "Ich habe mich athletisch enorm weiterentwickelt. Der Fußballsport in den Staaten wird sehr intensiv und professionell ausgeübt. Man hat extrem viele Trainings und man wird auch sehr viel geschunden, was vielleicht im Moment nicht immer cool ist, aber dafür im Nachhinein, weil man extrem fit und widerstandsfähig ist. Davon profitiere ich jetzt in der Regionalliga."

Ein gutes Drittel bekommt Gespräche, der Rest geht leer aus. Fabio Rumpler

Ob es für Röhrling, Hirschmann oder Gruber im kommenden Jahr in die Staaten geht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Am Ende des Showcases stehen Gespräche mit den US-Coaches am Programm. Nur eine Auswahl von Spielern erhält von Rumpler und seinem Team einen Zettel, auf dem jene Unis notiert sind, die Interesse gezeigt haben. "Ein gutes Drittel bekommt Gespräche, der Rest geht leer aus." Dass auch das eine oder andere enttäuschte Gesicht dabei ist, kann Rumpler verstehen, appelliert jedoch: "Der Showcase ist nicht alles. Die Spiele werden per Live-Stream in die Staaten übertragen. Dort sehen nochmal 200 Coaches zu."

Fest steht schon jetzt: Der eine oder andere wird für College-Fußball schon bald quer durch die USA reisen. Und vielleicht wird künftig auch einmal ein österreichischer Student in die MLS gedraftet werden.