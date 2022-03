Natürlich vom Logo: Curry macht die 20.000 voll - Nets düpieren Sixers

Steph Curry hat die Golden State Warriors aus der Formdelle geholt und nebenbei seinen 20.000 Punkt in der Liga erzielt - in ganz typischer Manier. Die Brooklyn Nets zeigten sich in Philadelphia von ihrer schönen Seite. Die NBA am Freitagmorgen.

Lief gegen die Nuggets nach der Pause heiß: Steph Curry. NBAE via Getty Images