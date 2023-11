"Natürlich verrückt": Überholt Verstappen Vettel am Sonntag?

Noch haben Sebastian Vettel und Max Verstappen jeweils 53 Rennen in der Formel 1 gewonnen, am Sonntag kann der Niederländer den Deutschen für immer überholen.

Max Verstappen kann beim letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi zur alleinigen Nummer 3 der ewigen Bestenliste aufsteigen. Dass er in Abu Dhabi seinen 54. Grand Prix in der Königsklasse einfahren und Vettel damit überholen könnte, sei "natürlich verrückt, das ist eine unglaubliche Zahl und es wäre toll, wenn das klappt", sagte Verstappen.

Hoffentlich können diesen Schwung fortsetzen und mehr Rennen gewinnen. Max Verstappen

Wenn nicht am Sonntag, dann eben nächstes Jahr

Wenn es nicht jetzt gelingen sollte, dann vermutlich im nächsten Jahr. Auch nach seinem dritten WM-Titel in Serie ist der Red-Bull-Pilot hungrig auf mehr und "sehr konzentriert auf das, was vor mir liegt", sagte Verstappen: "Hoffentlich haben wir auch nächstes Jahr wieder ein konkurrenzfähiges Auto und können diesen Schwung fortsetzen und mehr Rennen gewinnen."

Verstappen erlebte in diesem Jahr eine Traumsaison. Er hat mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt wie sein Teamkollege und Vizeweltmeister Sergio Perez, er alleine würde die Teamwertung locker anführen, er hat 18 der bisher 21 Rennen gewonnen und stand nur ein einziges Mal in dieser Saison nicht auf dem Podium (Singapur).

Lediglich Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) haben mehr Grand-Prix-Siege auf dem Konto als Verstappen - dabei ist der gerade einmal 26 Jahre alt.