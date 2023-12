Natürlich Odermatt - "Super smarter" Schmid beim Comeback Neunter

In Val d'Isere stand für die Alpinen mit einem Riesenslalom das zweite Saisonrennen auf dem Programm. Marco Odermatt gewann überlegen, Alexander Schmid wurde auf kräftezehrender Piste beim Comeback respektabler Neunter.

Der Dominator des letzten Winters, Marco Odermatt, zauberte im ersten Durchgang gleich wieder die Bestzeit in den Schnee. Auf harter und auch wegen der Länge anspruchsvoller Piste hatte der Schweizer zunächst 0,65 Sekunden Vorsprung vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Alexander Schmid positionierte sich neun Monate nach seinem Kreuzbandriss erst einmal auf Platz neun. "Ich bin dankbar, dass ich wieder dabei sein darf", äußerte sich Schmid nach dem ersten Lauf in der ARD, räumte aber auch Defizite ein. Körperlich sei er momentan nach einer Minute Fahrzeit noch "komplett am Limit".

Bedingungen im zweiten Lauf noch einmal herausfordernder

Lauf zwei wurde zusätzlich zur schweren Piste noch von Schneetreiben beeinträchtigt. Schmid stellte sich den Herausforderungen, am Ende blieb es bei seinem Comeback beim respektablen neunten Rang. "Platzierungstechnisch ist das der Wahnsinn", sagte Schmid.

Vorne ließ Odermatt überhaupt nichts anbrennen. Kristoffersen verpatzte beim Versuch, den zuvor stark gefahrenen Marco Schwarz von Platz eins zu verdrängen, den zweiten Durchgang und fiel auf den achten Rang zurück. Der Weg war frei für Odermatt. Zwar blieb der 26-Jährige beileibe nicht fehlerfrei, war aber dennoch mit Abstand der stärkste Fahrer mit dem besten Speed zwischen den Toren und hatte schließlich 0,98 Sekunden vor dem Österreicher und 1,32 Sekunden vor dem Überraschungsdritten Joan Verdu Sanchez aus Andorra.

Er ist wahnsinnig clever gefahren, das war super smart. Felix Neureuther

ARD-Experte Felix Neureuther lobte Schmid über den grünen Klee. "Er ist wahnsinnig clever gefahren, das war super smart", so das ehemalige Slalom-Ass. Schmid war überglücklich und kommentierte sein Comeback als "Wahnsinn" und ein "Riesengeschenk". Die Mischung zwischen Gas geben und stabil fahren sei ihm gut gelungen, sagte der Allgäuer.

Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 2 von 41 Wettbewerben:

1. Marco Schwarz (Österreich) 160 Pkt.; 2. Manuel Feller (Österreich) 124; 3. Marco Odermatt (Schweiz) 100; 4. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 68; Filip Zubcic (Kroatien) 68; 6. Michael Matt (Österreich) 60; Joan Verdu (Andorra) 60; 8. David Ryding (Großbritannien) 50; 9. Alexis Pinturault (Frankreich) 45; Daniel Yule (Schweiz) 45; ... 15. Linus Straßer (München) 29; Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 29; 25. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 16; 42. Anton Grammel (Lindau) 8