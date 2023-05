Natürlich in der Overtime: Stephenson trifft nach 72 Sekunden

Die Vegas Golden Knights haben am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auch Spiel zwei gegen die Dallas Stars für sich entschieden und bauten damit ihre Führung in der Halbfinalserie auf 2:0 aus.

Die Stars gingen im zweiten Spiel in Las Vegas mit etwas Glück in Führung. Nach einem Schuss von Miro Heiskanen fälschte Knights-Verteidiger Shea Theodore, der sich vor dem Tor im Duell mit Stürmer Radek Faksa befand, sehr unglücklich im hohen Bogen über Keeper Adin Hill ins eigene Tor ab (3.).

Marchessault gleicht für lange passive Knights aus

Im Powerplay gelang Mark Stone im Slot bereits in der 11. Minute der Ausgleich. Aus ähnlicher Position brachte Jason Robertson - ebenfalls in Überzahl - die Texaner im zweiten Drittel wieder in Führung (31.). Danach passierte lange Zeit wenig. Dallas verteidigte geschickt gegen allzu passive Golden Knights, die kaum zu klaren Abschlüssen kamen.

Erst in der Schlussphase im dritten Abschnitt forcierte das Team von Coach Bruce Cassidy das Tempo - und kam prompt zum Ausgleich. 142 Sekunden vor der Schlusssirene beförderte Jonathan Marchessault den Puck per Direktabnahme aus kurzer Distanz zum 2:2 in die Maschen (58.). Und so ging auch das vierte Spiel der beiden Halbfinalserien in Westen und Osten in die Overtime - ein Novum in der über 100-jährigen NHL-Historie.

Stephenson staubt ab - Vegas baut Führung aus

Dass eine Verlängerung in den Play-offs auch sehr schnell entscheiden sein kann, demonstrierten die Golden Knights dann nach nur 72 Sekunden. Stars-Keeper Jake Oettinger wehrte einen Schuss von Theodore von der blauen Linie zur Seite ab, doch dort hatte der einlaufende Chandler Stephenson freie Bahn und schob unter dem Jubel der Zuschauer zum 3:2-Erfolg der Knights ein (62.).

Für die nächsten beiden Partien wechselt die Serie nun nach Texas, wo in der Nacht auf Mittwoch (2 Uhr) zunächst Spiel drei stattfinden wird.