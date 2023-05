"Natürlich gab es Gespräche": Imhof deutet Wechsel nach Sandhausen an

Matthias Imhof könnte Austria Klagenfurt im Sommer verlassen und zum SV Sandhausen wechseln. Am Rande des Bundesligaspiels gegen den LASK bestätigte der 54-Jährige Gespräche mit dem deutschen Zweitligisten.

Seit vergangener Woche steht der neue Sportdirektor des SV Sandhausen für die kommende Saison fest. Den Namen hielt das aktuelle Schlusslicht der 2. deutschen Bundesliga allerdings noch unter Verschluss. Das Rätselraten dürfte nun ein Ende haben: Matthias Imhof, der aktuell noch für den österreichischen Erstdivisionär Austria Klagenfurt tätig ist, äußerte sich am Rande des Meisterschaftsspiels gegen den LASK (1:1) am "Sky"-Mikrofon vielsagend zu einem möglichen Wechsel an den Hardtwald.

"Natürlich gab es Gespräche", stellte Imhof, der seit 2019 für die Klagenfurter arbeitet, klar. Final bestätigen wollte er den Deal allerdings noch nicht: "Mehr gibt es nicht zu sagen." Ähnlich hatte sich zuletzt Sandhausen-Präsident Jürgen Machmeier geäußert. Da der designierte Sportdirektor des SVS derzeit noch an einen anderen Klub gebunden sei, könne er dessen Namen noch nicht verraten.

Klar ist, dass der neue Sportdirektor ein "ligaunabhängiges Arbeitspapier" unterschrieb. Sandhausen fehlen drei Spieltage vor Schluss zwei Punkte auf den Relegationsplatz. Am Wochenende musste sich die Mannschaft von Gerhard Kleppinger Eintracht Braunschweig mit 1:2 geschlagen geben.