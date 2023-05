Nations-League-Gegner der DFB-Frauen stehen fest

Die Gruppenphase der neu geschaffenen UEFA Women's Nations League ist ausgelost worden. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Dänemark, Island und Wales.

Deutschland befindet sich in der Top-Liga A in Gruppe 3 und wird je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen Dänemark, Island und Wales bestreiten. Das ergab die Auslosung am Dienstag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon mit Losfee Veronica Boquete (Spanien).

Die Gruppenphase der Debütsaison wird 2023 in drei Terminblöcken absolviert: die Spieltage eins und zwei vom 20. bis 26. September, die Spieltage drei und vier vom 25. bis 31. Oktober und die Spieltage fünf und sechs vom 29. November bis 5. Dezember.

Die vier A-Gruppensieger ziehen in die K.-o.-Runde ein. Im Februar 2024 folgen die Final-, Auf- und Abstiegsspiele.

Sportlich geht es für die DFB-Frauen in der ersten Spielzeit neben dem Titel um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Sowohl die beiden Finalisten als auch der Drittplatzierte qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für das Turnier.

In der Folgesaison wird über die Nations League auch die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz ausgespielt.

Nations League Spieltage und Gruppen

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe 1

England

Niederlande

Belgien

Schottland

Gruppe 2

Frankreich

Norwegen

Österreich

Portugal

Gruppe 3

Deutschland

Dänemark

Island

Wales

Gruppe 4

Schweden

Spanien

Italien

Schweiz