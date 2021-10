Nations-League-Endrunde: Italien bangt um Immobile

Europameister Italien bangt vor den entscheidenden Spielen in der Nations League um Ciro Immobile.

Wie Immobiles Verein Lazio Rom am Samstag mitteilte, muss der Stürmer eine Verletzung am rechten Oberschenkel behandeln lassen. Der ehemalige Dortmunder hatte die Blessur laut Vereinsmitteilung am Donnerstag in der Europa-League-Partie gegen Lokomotive Moskau (2:0) erlitten.

"Er hat sich sofort den notwendigen Untersuchungen und Behandlungen unterzogen. In den kommenden Tagen wird eine klinische Nachuntersuchung durchgeführt, um festzulegen, wann er das Training wieder aufnehmen kann", hieß es in der Mitteilung.

Die italienische Nationalmannschaft trifft im Halbfinale der Nations League am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) auf Spanien. Das Finale und das Spiel um Platz drei sind für den 10. Oktober angesetzt. Das zweite Halbfinale bestreiten Belgien und Frankreich am Donnerstag.

