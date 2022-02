Nations-League-Auftakt: Deutschland trifft in Bologna auf Italien

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr Auftaktspiel in der Nations League gegen Italien bestreiten. Nun steht auch fest, wo gespielt wird.

Die neue Nations-League-Spielzeit beginnt am 4. Juni 2022. Deutschland, das in einer Gruppe mit Italien, England und Ungarn spielt, trifft zum Auftakt auf die Squadra Azzurra. Der Europameister empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Bologna. Im Stadio Renato Dall'Ara wird es dann um erste Punkte gehen.

Nations League 2022/23: Teams, Modus, Termine, TV

Die Heimspielstätte des FC Bologna hat eine große Geschichte. 1925 erbaut, war die Arena mit den markanten Resten des Marathontors gegenüber der Haupttribüne Schauplatz der Weltmeisterschaften 1934 und 1990. Die 2015 renovierte Spielstätte bietet heute 36.400 Zuschauern Platz. Benannt ist sie nach dem langjährigen Präsidenten des FC Bologna, Renato Dall’Ara.

Inzwischen gibt es Pläne, die Arena umfangreich zu modernisieren und komplett zu überdachen - die geplanten Baumaßnahmen verzögerten sich jedoch, sollen aber spätestens im Sommer beginnen. Ein vorübergehender Umzug des FC Bolgona ist dann notwendig. Bei der U-21-Europameisterschaft 2019 bestritt die deutsche Auswahl das Halbfinale gegen Rumänien in Bologna (4:2).

Für die deutsche A-Nationalmannschaft ist es das erste Spiel in der Hauptstadt der Region Emilia-Romagna seit Jahrzehnten. Das Rückspiel findet wenige Tage später in Mönchengladbach statt (14. Juni). Dazwischen spielt Deutschland in München gegen Vize-Europameister England (7. Juni) und in Ungarn (11. Juni).

Lesen Sie auch: Italien plant Bewerbung für die EM 2032