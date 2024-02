Nations League 2024/25: Termine, Gruppen, Modus

Nach der Europameisterschaft im Sommer geht es ab September mit einer neuen Saison in der Nations League weiter. Alle Infos zu Terminen, Lostöpfen und dem Modus im Überblick.

Die Nations League geht in ihre insgesamt vierte Runde. An dem Turnier, das in der Saison 2018/19 erstmals stattfand, nehmen insgesamt 54 Mitgliedsverbände der UEFA Teil. Auf Basis der Ergebnisse der Vorsaison werden die Teams dabei in insgesamt vier Ligen aufgeteilt. Die letzte Austragung gewann Spanien mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien.

Wer spielt gegen wen?

Die Gruppen wurden beim 48. UEFA-Kongress in Paris gelost. Deutschland trifft dabei auf Bosnien, Ungarn und die Niederlande. Alle Gruppen gibt es hier.

Besonderheiten der Nations League 2024/25

Zwei Besonderheiten sind zur Auslosung angekündigt: Armenien und Aserbaidschan dürfen nicht in eine Gruppe gelost werden. Und aufgrund großer Reisestrapazen darf zu Kasachstan nur eines der Teams von England, Island, Irland oder Wales gelost werden.

Wann findet die Nations League statt?

Insgesamt gibt es sechs Gruppenspieltage, der erste davon findet vom 5.-7. September 2024 statt. Die weiteren Termine im Überblick:

2. Spieltag: 8. - 10. September 2024

3. Spieltag: 10. - 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. - 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. - 16. November 2024

6. Spieltag: 17. - 19. November 2024

Auslosung Play-offs der K.-o.-Runde: November 2024

Play-offs der K.-o.-Runde: 20. - 25. März 2025

Viertelfinale Liga A: 20. - 25. März 2025

Endrunde: 4. - 8. Juni 2025

Wo wird die Auslosung der Nations League live übertragen?

Im linearen TV wird die Auslosung nicht live zu sehen sein. Doch die UEFA überträgt die Auslosung, die um 18 Uhr beginnt, auf ihrer eigenen Website. Außerdem wird es auch von deutschen Anbietern Livestreams geben, unter anderem bietet das ZDF einen Livestream an. Außerdem kann die Auslosung auch LIVE! bei kicker im Liveticker verfolgt werden.