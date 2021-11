Nations League 2022/23: Auslosung, Teams, Modus, Termine

Im Dezember werden die Gruppen der Nations League 2022/23 ausgelost. Wer ist dabei? Wann wird gespielt? Auf wen kann Deutschland treffen? Alle Infos - von Auslosung bis TV.

Die dritte Ausgabe der Nations League steht in den Startlöchern. Wer wird Nachfolger der bisherigen Sieger Portugal (2018/19) und Frankreich (2020/21)? Wie funktioniert der Wettbewerb überhaupt? Und was ist neu? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie läuft die Nations League 2022/23 ab?

Die Anpassungen, die nach der Premiere 2018/19 vorgenommen wurden, gelten auch 2022/23 wieder. An der Nations League nehmen alle 55 UEFA-Mitglieder teil, und sie besteht aus insgesamt vier Ligen: In den Ligen A, B und C werden je 16 Mannschaften auf vier Vierergruppen verteilt. Die restlichen sieben Nationen spielen in der Liga D in zwei Gruppen - eine mit vier, eine mit drei Teams.

In jeder Liga und Gruppe spielt jeder gegen jenen - einmal zuhause, einmal auswärts. Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich für die Endrunde, in der der Nations-League-Sieger 2022/23 ausgespielt wird. Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf und spielen in der Nations League 2024/25 in der nächsthöheren Liga.

Die Gruppenletzten der Ligen A und B steigen in die nächsttiefere Liga ab; die vier Gruppenletzten der Liga C nehmen an den sogenannten "Play-outs" teil, deren beiden Verlierer in die Liga D absteigen müssen.

Wer spielt 2022/23 in welcher Nations-League-Liga?

Liga A: Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland, England, Polen, Schweiz, Kroatien, Wales (Aufsteiger), Österreich (Aufsteiger), Tschechien (Aufsteiger), Ungarn (Aufsteiger)

Liga B: Ukraine (Absteiger), Schweden (Absteiger), Bosnien-Herzegowina (Absteiger), Island (Absteiger), Finnland, Norwegen, Schottland, Russland, Israel, Rumänien, Serbien, Irland, Slowenien (Aufsteiger), Montenegro (Aufsteiger), Albanien (Aufsteiger), Armenien (Aufsteiger)

Liga C: Türkei (Absteiger), Slowakei (Absteiger), Bulgarien (Absteiger), Nordirland (Absteiger), Griechenland, Belarus, Luxemburg, Nordmazedonien, Litauen, Georgien, Aserbaidschan, Kosovo, Gibraltar (Aufsteiger), Färöer (Aufsteiger)

Liga D: Liechtenstein, Malta, Lettland, San Marino, Andorra

Offen ist noch, in welcher Liga Kasachstan, Zypern, Estland und Moldau spielen werden. Sie bestreiten im März 2022 gegeneinander die Play-outs in Hin- und Rückspielen - Moldau trifft dabei auf Kasachstan, Estland auf Zypern. Die beiden Sieger landen in Liga C, die Verlierer in Liga D.

Wann findet die Auslosung der Nations-League-Gruppen statt?

Am 16. Dezember (18 Uhr, LIVE! bei kicker) werden die Gruppen in Montreux ausgelost. Die deutsche Nationalelf wird dabei in eine Gruppe mit drei weiteren Liga-A-Mitgliedern gelost, es winken also sechs attraktive Gruppenspiele.

Was sind die wichtigsten Nations-League-Termine?

Neu ist: Weil die WM 2022 im November und Dezember stattfindet, nutzt die UEFA den freien Raum im Sommer, um dort vier der sechs Nations-League-Gruppenspieltage auszutragen. Auf die Nationalspieler warten also nach Abschluss der nationalen Ligen noch weitere Pflichtspiele in der ersten Juni-Hälfte.

Play-outs 2020/21: 24./25. und 28./29. März 2022

1. und 2. Spieltag: 2. bis 8. Juni 2022

3. und 4. Spieltag: 8. bis 14. Juni 2022

5. und 6. Spieltag: 22. bis 27. September 2022

Halbfinale: 14./15. Juni 2023 (Auslosung der Endrunde noch offen)

Finale und Spiel um Platz 3: 18. Juni 2023

Play-outs 2022/23: 21. bis 23. und 24. bis 26. März 2024

Wie läuft die Nations-League-Endrunde ab?

Die Endrunde besteht aus zwei Halbfinals (ohne Rückspiel), einem Spiel um Platz 3 und dem Finale. Qualifiziert sind die vier Gruppensieger der Liga A, von denen einer als Gastgeber festgelegt wird.

Kann man sich über die Nations League für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren?

Dazu macht die UEFA noch keine Angaben, weil das Format der EM-Qualifikation noch nicht feststehe. Bei der ersten Ausgabe des Wettbewerbs hatten sich vier Teams - eines aus jeder Liga - via Nations League für die EURO 2020 qualifiziert. Bei der zweiten Ausgabe erhalten mit Österreich und Tschechien zwei Mannschaften via Nations League die Chance, sich noch für die WM 2022 zu qualifizieren.

Wer überträgt die Nations League 2022/23 live im TV?

Das ist noch unklar, die TV-Rechte an den Nations-League-Spielzeiten 2022/23, 2024/25 und 2026/27 sind noch nicht vergeben. Die ersten beiden Ausgaben waren bei Streamingdienst DAZN zu sehen, die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei ARD und ZDF. Klar ist: DFB-Auftritte müssen auch weiterhin im frei empfangbaren TV übertragen werden, können also nicht exklusiv im Pay-TV verschwinden.