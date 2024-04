"Nationenhopping": Österreichs "untreue" Sportlerinnen und Sportler

Sophie Sorschag (Kosovo)

2021 wurde Sophie Sorschag noch Team-Weltmeisterin, ein Jahr später folgte dann das Zerwürfnis mit dem ÖSV. Wegen eines nicht regelkonform überklebten Sponsorenstickers wurde sie bei den Olympischen Spielen in Peking disqualifiziert. Sorschag vollzog daraufhin einen Nationenwechsel und springt seither für den Kosovo, was ein Novum darstellt. Sie ist die einzige Athletin, die in diesem Sport für Kosovo an den Start geht. GEPA pictures