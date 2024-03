Nationaltrainer Velimir Petkovic hört in Russland auf

Velimir Petkovic wird im Sommer 2024 sein Engagement als russischer Handball-Nationaltrainer beenden. Warum der ehemalige Bundesliga-Coach seinen Vertrag in Russland nicht verlängern wird:

Velimir Petkovic trainiert seit Frühjahr 2020 die russische Handball-Nationalmannschaft. Im Sommer 2024 wird er bei den Russen aufhören, weil sein Team seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine von allen Wettbewerben ausgeschlossen ist. Seit nunmehr zwei Jahren also hat Petkovic mit Russland kein Pflichtspiel absolviert.

"Mir fehlt der Wettkampf, mir fehlen die Spiele, in denen es richtig um etwas geht", so Petkovic gegenüber der Stuttgarter Zeitung. Bei der WM 2021 in Ägypten landete Petkovic mit Russland auf Platz 14, bei der EM 2022 in der Slowakei und Ungarn belegte sein Team den neunten Rang.

Fit, frisch, Lust

Der 67-Jährige will im Sommer von Moskau nach Berlin zurückkehren. Was folgt dann? Die nächste Station in der Handball-Bundesliga? "Ich will in der Bundesliga meine Karriere beenden. Das ist klar", sagte Velimir Petkovic im Dezember 2023 gegenüber handball-world. Er betonte: "Ich bin fit, ich bin frisch, ich habe Lust."

1998 tauchte Petkovic erstmals in der Beletage des deutschen Handballs auf, als er es schaffte die HSG Wetzlar im Oberhaus zu etablieren. 2004 nahm ihn dann Frisch Auf Göppingen unter Vertrag, mit den Württembergern konnte er bis zu seiner Demission im Dezember 2013 zweimal den EHF-Pokal gewinnen. Von Oktober 2014 bis zum Ende der Saison 2016 coachte Petkovic dann den ThSV Eisenach, ehe er dreieinhalb Jahre die Füchse Berlin trainierte.