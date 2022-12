Nationaltrainer Fernando Santos erklärt sein Gespräch mit Cristiano Ronaldo

Am Tag vor dem Viertelfinale gegen Marokko hat sich Portugals Nationaltrainer Fernando Santos zu seiner Unterhaltung mit Cristiano Ronaldo geäußert, in der er dem Kapitän vor dem 6:1 im Viertelfinale am Dienstag gegen die Schweiz die Reservistenrolle offenbart hatte.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

"Ja, wir haben gesprochen", sagte Santos. "Es wäre schlecht, wenn ich nicht mit ihm sprechen würde." Ronaldo sei schließlich sein Kapitän und habe dem Team, Portugal, für Menschen, ja dem Fußball generell viel gegeben.

Also: "Wir sprachen am Spieltag nach dem Mittagessen. Ich habe ihm erklärt, warum er nicht in der Startelf steht." Der 37-Jährige habe dies nicht erst später der Startaufstellung entnehmen sollen. "Er sollte nicht überrascht sein. Ich sagte ihm: ‚Du bist wichtig, aber du stehst gegen die Schweiz nicht in der Startelf." Er habe ihm erklärt, dass er Ronaldo, je nach Spielverlauf, für die 2. Halbzeit einplane.

"Er hat nie gesagt, dass er das Team verlassen möchte"

Der degradierte Superstar sei "natürlich nicht glücklich" gewesen. "Er fragte mich, ob ich denke, dass dies wirklich eine gute Idee ist." Es sei aber eine "normale, offene Unterhaltung" gewesen, so der Coach. "Ich habe mich erklärt, und er hat es akzeptiert." Zugleich widersprach der 68-Jährige Gerüchten, CR7 habe abreisen wollen: "Er hat mir nie gesagt, dass er das Team verlassen möchte."

Der Weltrekordtorjäger hatte zum Turnierauftakt beim 3:2 gegen Ghana einen Elfmeter verwandelt und damit nun bei fünf Endrunden getroffen - das war zuvor noch keinem Spieler geglückt. Insgesamt erzielte er in 195 Länderspielen 118 Tore. Gegen Uruguay und Südkorea hatte der einstige Top-Goalgetter nicht mehr eingenetzt, vielmehr beim 1:2 gegen die Asiaten sogar das erste Gengentor verschuldet.

Ronaldo als ein Beispiel für Teamgeist

Trainer Santos verwies dennoch auf die Professionalität des Altstars: Sein Verhalten sei ein Beispiel für Teamgeist. "Er hat sich vor dem Spiel gegen die Schweiz mit der Gruppe aufgewärmt, obwohl er zunächst auf der Bank saß." Und er habe am Ende die Kollegen animiert, mit den Fans zu feiern. Allerdings ging der Star zunächst allein in die Kurve, als die Kollegen kamen, verließ er den Platz.

Ach ja, nur eins noch: Er glaube nicht, dass es in Portugal wirklich Leute gebe, die hofften, die Selecao scheide aus. Gemünzt war das mit Blick auf kritische Stimmen aus der Heimat, wonach einzelne Spieler aus der Selecao verwundert reagiert hätten, dass Ronaldo seinen eigenen Betreuer in Katar vor Ort habe - was aber nicht neu ist. Zumal Ronaldo auch bei anderen Turnieren Teile seines eigenen Staffs vor Ort hatte.