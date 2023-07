Nationalspielerinnen wollen Mädchen im Fußball fördern

Viele Fußball-Fans gucken gerade auf die deutschen Nationalspielerinnen. Sie sind bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland dabei.

Am Montag steht für sie das erste WM-Spiel an. Am Freitag kündigte der Deutsche Fußball-Bund an: Die Fußballerinnen wollen einen Teil ihres WM-Geldes spenden.

Denn die Mannschaft nimmt an einer Aktion teil, bei der Spielerinnen und Spieler sowie Trainerinnen und Trainer einen Anteil ihres Gehalts abgeben. Damit werden dann unterschiedliche Projekte unterstützt. Die deutschen Nationalspielerinnen wollen den Nachwuchsfußball fördern. Ihre Spenden sollen an die Mädchenfußball-Projekte "Futbalo Girls" und "Girl Power" gehen. Bei den Projekten geht es darum, allen Mädchen das Fußballspielen zu ermöglichen.

Übrigens: Sollten die deutschen Nationalspielerinnen die WM gewinnen, bekommen sie mehr Geld. So würden auch ihre Spenden größer ausfallen.