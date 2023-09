Nationalspielerin Sabally in der WNBA ausgezeichnet

Nationalspielerin Satou Sabally wurde vor der Halbfinalserie gegen die Las Vegas Aces in der WNBA als "Most Improved Player" ausgezeichnet.

Das erste 40-Punkte-Spiel, Playoff-Punkte-Rekord der Dallas Wings, Halbfinale in der WNBA und nun auch noch eine persönliche Auszeichnung in der besten Frauen-Basketballliga der Welt. Für Satou Sabally könnte der September kaum schöner verlaufen - spätestens seit der Auszeichnung als meist verbesserte Spielerin der Saison. Die deutsche Nationalspielerin, die im Alter von drei Jahren nach Berlin zog und dort das Basketballspielen angefangen hat, wurde als Most Improved Player 2023 ausgezeichnet.

Davon durfte sich beim Viertelfinalsieg gegen die Atlanta Dream unlängst ein anderer deutsche Basketballstar überzeugen: "Sie ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Sie arbeitet extrem hart, und das zahlt sich immer aus", lobte Dirk Nowitzki die in New York geborenen Sabally.

Eine Entwicklung, die vor allem in diesem Jahr augenscheinlich ist. Die im Jahr 2020 von den Wings gedraftete Spielerin überzeugt mit ihrer besten Saison: 18,6 Punkte (Vorsaison: 11,3), 8,1 Rebounds (4,8) und 4,4 Assists (2,1) in der Hauptrunde sprechen eine deutliche Sprache. Besonders ihre Vielseitigkeit macht sie zu einer der Attraktionen der WNBA und verlieh Sabally zudem den Spitznamen "Unicorn" (Einhorn).

Schwesternduell im Finale?

Nun hat die 25-Jährige aber große Pläne: Denn auf die Flügelspielerin, die während der Pausen der WNBA bei Fenerbahce Istanbul spielt und mit den Türkinnen dreimal nationaler Meister, sowie einmal EuroLeague-Sieger wurde, wartet nun das größte Highlight ihrer noch jungen Karriere. Ab Sonntag kämpfen die Dallas Wings in einer "Best-of-Five"-Serie mit dem Hauptrundensieger Las Vegas Aces um den Einzug in die Finalserie.

In dieser könnte es zu einem besonderen Duell für die Most Improved Playerin 2023 kommen, denn im zweiten Halbfinale spielen New York Liberty gegen Connecticut Sun, wo Saballys jüngere Schwester Nyara auf Korbjagd geht.