Nationalspielerin Krumbiegel zu Juventus?

Laut "Gazzetta dello Sport" hat Juventus Turin eine Einigung mit Nationalspielerin Paulina Krumbiegel über einen ablösefreien Wechsel erzielt. Der Vertrag der 23-jährigen Flügelspielerin, in Abwehr wie Mittelfeld einsetzbar, läuft bei der TSG Hoffenheim in diesem Sommer aus. Juventus liegt in der Serie A femminile derzeit auf Platz zwei.