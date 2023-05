Nationalspieler Wirth wechselt zur Düsseldorfer EG

Bereits vor zwei Tagen haben die Fischtown Pinguins den Abgang von Moritz Wirth bekanntgegeben. Nun steht auch der neue Verein des deutschen Nationalspielers fest.

Wie die Düsseldorfer EG mitteilte, wechselt der 23-jährige Verteidiger zur kommenden Saison an den Rhein. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erhält Wirth einen Zweijahresvertrag bis 2025. In der abgelaufenen Spielzeit kam Wirth - der im Frühjahr zu zwei Phasen der WM-Vorbereitung eingeladen wurde - in 53 Einsätzen auf acht Scorer (ein Tor, sieben Vorlagen).

DEG-Sportdirektor Niki Mondt ist begeistert über die Verpflichtung: "Wir freuen uns sehr, dass Moritz Wirth sich für uns entschieden hat und mindestens die kommenden zwei Jahren das DEG-Trikot tragen wird. Moritz hat vergangene Saison in Bremerhaven bereits bewiesen, wie viel Verantwortung und Eiszeit er trotz seines noch jungen Alters schon übernehmen kann und passt mit seinem Ehrgeiz und Willen super in unsere Mannschaft."

Wirth selber freut sich "wahnsinnig auf die Organisation, die Stadt und die Menschen in Düsseldorf. Die Spiele gegen die DEG haben immer einen Riesenspaß gemacht, der PSD Bank Dome ist für mich einer der schönsten Arenen der Liga. Sportlich möchte ich bei der DEG den nächsten Schritt gehen und mich weiterentwickeln. Ich freue mich sehr auf die Jungs, das wird eine tolle Zeit!”